Marina Busca a Dos Embarcaciones Perdidas en el Caribe que Llevaban Ayuda Humanitaria a Cuba

La Secretaría de Marina activó este jueves el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR) para localizar dos veleros con nueve tripulantes de distintas nacionalidades que zarparon el 20 de marzo desde Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba.

Las embarcaciones transportaban ayuda humanitaria y debían haber llegado entre el 24 y 25 de marzo, pero hasta ahora no hay comunicación ni confirmación de su arribo.

Seis días sin señal: ¿Qué se sabe de los veleros desaparecidos?

Los dos veleros partieron de Isla Mujeres hace seis días con nueve personas a bordo. La ruta programada los llevaría a través del Caribe mexicano hasta la capital cubana, un trayecto que, según el plan original, debía completarse en cuatro o cinco días. Al no registrarse ningún contacto ni notificación de llegada, las autoridades navales activaron de inmediato los protocolos correspondientes.

La Armada de México alertó a los mandos de la Quinta Región Naval y la Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como a las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de esas jurisdicciones.

Video: Flotilla ‘Nuestra América’ Llega a Cuba con Ayuda Humanitaria tras Zarpar de México.

El operativo en el mar: Aeronaves y unidades de superficie rastrean la ruta

Las operaciones de campo incluyen el despliegue de unidades navales de superficie y aeronaves tipo Persuader, que ejecutan patrones de búsqueda a lo largo de la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana.

Los equipos toman en cuenta la derrota programada, los posibles puntos de cambio de rumbo y las condiciones meteorológicas y corrientes marinas de la región. De forma paralela, se realiza un monitoreo permanente para actualizar el plan de acción e identificar zonas probables de deriva.

Una búsqueda con alcance internacional

El operativo trasciende las fronteras mexicanas. La Marina mantiene coordinación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, así como con las representaciones diplomáticas de los países de origen de los tripulantes.

A nivel nacional, trabaja en conjunto con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres e instancias técnicas especializadas en análisis de información marítima.

La Secretaría hizo un llamado a embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operen en el Caribe y el Golfo de México para que reporten cualquier avistamiento de los veleros a las autoridades navales más cercanas.

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CT