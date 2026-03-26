Juez Ordena Privación de Libertad de Osmar "N", Adolescente que Mató a Maestras en Michoacán
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Un juez ordenó la privación de libertad de Osmar "N", adolescente acusado de feminicidio de dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán; el lunes se sabrá si es vinculado a proceso
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Este jueves 26 de marzo de 2026, un juez ordenó la privación justificada de la libertad de Osmar "N", el adolescente acusado del feminicidio de dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como de portación de arma de fuego.
La audiencia de control y formulación de imputación se llevó a cabo a puerta cerrada en las instalaciones del Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes, en cumplimiento con la normativa que protege la identidad de los menores de edad en conflicto con la ley penal.
El lunes, la decisión que define su futuro legal
La situación jurídica de Osmar "N" no quedó resuelta este jueves. A petición de su defensa, el juez especialista en menores concedió la duplicidad del término constitucional, lo que significa que hasta el próximo lunes se determinará si el adolescente es vinculado a proceso y de qué forma se califica el delito imputado.
En tanto, el mismo juzgador admitió la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.
Un rifle escondido en un estuche de guitarra
De acuerdo con las investigaciones, el pasado martes por la mañana Osmar "N" ingresó al plantel educativo Antón Makárenko con un rifle semiautomático oculto dentro de un estuche de guitarra. Una vez dentro, disparó contra las maestras María del Rosario, de 36 años, y Tatiana, de 37, quienes fallecieron en el lugar.
Las indagatorias señalan que ambas víctimas recibieron disparos en la cabeza, lo que apunta a la intencionalidad del imputado. Poco después del ataque, el adolescente fue desarmado y detenido por elementos policiales.
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CT