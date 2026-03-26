SEDEMA da Detalles en Conferencia Sobre el Caso del Refugio Franciscano

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) ofrece este jueves 26 de marzo de 2026 una conferencia de prensa en la que se esperan novedades sobre el caso del denominado Refugio Franciscano, el albergue de Cuajimalpa desde donde las autoridades rescataron a 936 perros y gatos en enero pasado en medio de denuncias por maltrato y crueldad animal.

El antecedente que le da contexto a la conferencia

El caso escaló a los tribunales el pasado 12 de marzo, cuando la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama (FAH) reveló que el Refugio Franciscano promovió un juicio de amparo ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa para exigir la restitución de todos los animales asegurados los días 7 y 8 de enero en el inmueble ubicado sobre la carretera México-Toluca, kilómetro 17.5, en Lomas de Vista Hermosa.

El amparo también buscaba frenar el proceso de adopción que el Gobierno capitalino tenía planeado para los casi 900 animales rescatados. En la demanda fueron señaladas la titular de la SEDEMA, la de la Brigada de Vigilancia Animal, la de la Agencia de Atención Animal y la de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.

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