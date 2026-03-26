Trump Pausa Ataques a Plantas de Energía de Irán por 10 Días a Petición de Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que suspende temporalmente las operaciones contra la infraestructura energética de Irán durante 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 8:00 p.m., hora del Este. La pausa llega en medio de una escalada de ataques estratégicos estadounidenses contra instalaciones de energía iraníes, luego de que Teherán confirmara el 24 de marzo que la planta nuclear de Bushehr fue golpeada.

El anuncio llegó a través de un mensaje en su red social, Truth Social, en el que Trump precisó que la suspensión ocurre a solicitud expresa del gobierno de Teherán.

Negociaciones activas con Irán

En su comunicado, el mandatario descartó versiones que apuntaban a un estancamiento diplomático y aseguró que las conversaciones siguen su curso.

"Las conversaciones están en curso y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario por parte de los medios de comunicación y otros, van muy bien", escribió Trump.

El presidente no precisó qué ocurrirá si las negociaciones no concluyen antes de que expire la tregua.

El ataque a Bushehr

El 24 de marzo, Irán confirmó que su planta nuclear en el puerto de Bushehr había sido atacada, mientras Trump afirmaba desde la Casa Blanca que Teherán se había comprometido a no desarrollar armas nucleares y que el nuevo gobierno iraní había hecho un regalo "muy grande, por un valor enorme de dinero" a Washington.

Un día antes, el 23 de marzo, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) alertó sobre los ataques a instalaciones atómicas en Irán e Israel y pidió tomar medidas para prevenir lo que calificó como un posible "desastre nuclear".

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CT