Banxico Recorta su Tasa de Interés 25 Puntos Base; la Deja en 6.75%

Este jueves 26 de marzo de 2026, el Banco de México (Banxico) decidió recortar 25 puntos base su tasa de interés de referencia, que pasa de 7.0% a 6.75% con efectos a partir del 27 de marzo. La decisión, tomada por mayoría de tres votos contra dos, retoma el ciclo de bajas que la institución había pausado en febrero pasado.

Una baja que llega con la inflación al alza

El recorte ocurre en un momento de presión inflacionaria. Según datos del INEGI, en la primera quincena de marzo de 2026 la inflación general anual se ubicó en 4.63 por ciento, frente al 3.67 por ciento del mismo periodo de 2025. Más reveladora aún es la variación quincenal: 0.62 por ciento, la más alta registrada para esa parte del año en la última década.

El componente no subyacente fue el principal motor del alza, con una variación quincenal de 1.96 por ciento. El jitomate subió 32.17 por ciento en esa quincena, el transporte aéreo 21.86 por ciento y el pollo 3.18 por ciento. En sentido contrario, los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga bajaron 3.47 por ciento, y el huevo cayó 1.33 por ciento.

Video: Sube Otra Vez la Inflación en México: INEGI Reporta Aumento en Primera Quincena de Marzo 2026.

La inflación subyacente —que excluye los bienes más volátiles— se mantuvo prácticamente estable en 4.46 por ciento, y Banxico señaló que no hay evidencia de efectos de segundo orden derivados de las medidas impositivas aplicadas a principios de año. La institución mantiene su proyección de que la inflación general converja a la meta del 3 por ciento hacia el segundo trimestre de 2027.

Además del comportamiento de los precios, la Junta de Gobierno tomó en cuenta la marcada debilidad que mostró la actividad económica a inicios de 2026, la depreciación moderada del peso y el grado de restricción monetaria acumulado.

El conflicto en Medio Oriente también influyó en la discusión: Banxico advirtió que su impacto sobre la economía global es incierto y que sus efectos podrían presionar la inflación en cualquier dirección.

La votación y los votos en contra

La decisión no fue unánime. Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo votaron a favor del recorte. Galia Borja Gómez y Jonathan Heath se pronunciaron por mantener la tasa en 7.0 por ciento, reflejando las reservas que genera el repunte inflacionario entre una parte de la Junta.

¿Qué cambia para quienes tienen créditos?

La tasa de referencia de Banxico determina el costo del dinero en el sistema financiero. Una reducción de 25 puntos base abre la puerta, al menos en teoría, a que los bancos abaraten gradualmente hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos personales. El efecto no es automático ni inmediato, pero marca la dirección: el crédito podría volverse marginalmente más accesible en los próximos meses.

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CT