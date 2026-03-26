Sheinbaum Destaca Aval de Plan B y Fin de Pensiones Doradas: "Recurso No Puede ir a Privilegios"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que ayer legisladores aprobaron “dos proyectos muy importantes” que envió el Poder Ejecutivo: el Plan B de la reforma electoral y la reducción de jubilaciones y pensiones “doradas”.

Durante su conferencia de prensa mañanera, dijo que se trata de temas muy importantes pues reiteró que “no se puede usar el recurso para privilegios (…) El recurso público no puede ir para el privilegio de unos cuantos”.

Ayer, el Senado de la República aprobó el dictamen del Plan B de la reforma electoral y lo envió a la Cámara de Diputados, que ya lo turnó a comisiones.

Mientras que el pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma al artículo 127 de la Constitución para limitar las jubilaciones y pensiones millonarias de exservidores públicos, con lo cual el dictamen pasó a los Congresos estatales por tratarse de una reforma constitucional.

Proyectos importantes

Al ser cuestionada sobre el tema en su conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que ambos casos son importantes, pues tienen que ver son su proyecto de seguir disminuyendo los privilegios.

“Ayer se aprobaron dos proyectos muy importantes que nosotros enviamos, uno es el de las pensiones millonarias. Pensiones de personas que recibieron por 20 años un millón de pesos mensuales y que ahora van a recibir 70 mil pesos mensuales”, dijo.

“Es muy importante y tiene que ver con lo que hemos dicho, que no se puede usar el recurso para privilegios, no puede ser que el impuesto de la gente vaya a pagarle a una persona un millón de pesos de jubilación, mensuales”, añadió en el caso de las pensiones.

Sobre el Plan B, destacó que se avaló también la parte de los privilegios, “la parte que nos importaba más (…) El recurso público no puede ir para el privilegio de unos cuantos o para aumentar burocracia de manera artificial, es decir, que no son necesarias”, sostuvo.

La parte más importante de la aprobación del Plan B tuvo que ver con la reducción de privilegios, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/03melEo46l — NMás (@nmas) March 26, 2026

Conferencia de prensa mañanera en vivo

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Con información de N+.

spb