N+ Focus | Tráfico de Combustible: Así Operaba la Red de Distribución

Hace un año, como parte de los operativos para detectar combustible traficado desde Estados Unidos hacia México en el esquema conocido como ‘Huachicol fiscal’, autoridades federales monitoreaban la llegada de un buque al puerto de Tampico, en Tamaulipas.

Parte de su cargamento terminó en San Luis Potosí, considerada una de las bases de operación para este negocio criminal y multimillonario.

Entre 2024 y 2025, el Gabinete de Seguridad le seguía el rastro a buques de una red criminal de 8 empresas de ‘Huachicol fiscal’ que, con la complicidad de funcionarios públicos y fuerzas armadas de aduanas, ingresó millones de litros de combustible ilegal en la región noreste del país.

Para el 19 de marzo de 2025, autoridades federales esperaban la llegada del buque Challenge Procyon a la aduana de Tampico, Tamaulipas, debido a que estaba vinculado a esta red criminal. Traía contenedores por 20 millones de litros de combustible ilegal.

Entre el 19 y el 20 de marzo, empresas piperas arribaron a la aduana para extraer el combustible, según documentos en poder de N+ Focus. Sin embargo, la orden judicial todavía no era autorizada.

Fue hasta el día 21 a las 3 de la tarde cuando un juez lo autorizó, y en el operativo con FGR y SSCPC confiscaron 22 pipas con 10 millones de litros de combustible. De acuerdo con fuentes federales, una parte de la gasolina extraída terminó en San Luis Potosí.

Ya en tierra, el combustible se distribuía a través de las empresas de autotransporte Mefra Fletes, Enerpol, Autolíneas Roca y AMOL.

AMOL

Los operadores de Amol son los hermanos Cristian Noé y Jesús Tadeo Amaya Olvera, quienes simularon el traslado de mercancía lícita por lo menos entre diciembre de 2023 y marzo de 2025.

Tras los aseguramientos de millones de litros de diésel en Ensenada, Baja California, y Tampico, Tamaulipas, en marzo de 2025, la Fiscalía General de la República comenzó a rastrear a la familia Olvera y, como parte de sus investigaciones, hizo llamadas anzuelo a sus integrantes para verificar sus actividades ilegales.

De acuerdo con el expediente del caso, al que N+ Focus tuvo acceso, agentes ministeriales se hicieron pasar como compradores de combustible.

En una de esas llamadas, Cristian Noé Amaya Olvera reconoció que su empresa, Transportes Especializados Amol, estaba involucrada en el negocio del huachicol.

La esposa de Cristian Noé también admitió que transportaban ese tipo de combustible.

Lo mismo pasó con una hermana de los Amaya Olvera, quien reveló que podían surtir huachicol directamente en el ducto o en pipas de la empresa.

Jesús Tadeo Amaya Olvera también cayó en la trampa y dijo a un falso comprador, que en realidad era un agente, que podía llevar su pipa al ducto para extraer combustible.

Con autorización de un juez, la fiscalía además grabó llamadas en las que dieron detalles de traslados, cotizaciones, operativos, armas y hasta pagos a autoridades.

En 2014, los hermanos Amaya fundaron en Tamaulipas Transportes Especializados AMOL, para el traslado de todo tipo de mercancías, materiales y sustancias.

Dos años antes, en 2012, Cristian Noé se registró como candidato a regidor en el municipio de Ébano, donde también fue director del Catastro.

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Familia Amaya

La familia Amaya adquirió pipas y habilitó almacenes que a la postre usó para mover y almacenar combustible que la red hacía pasar como aditivos automotrices en aduanas de la frontera norte.

Se asoció con transportistas, empresarios y navieros, también investigados por la fiscalía, y para 2025 ya contaba con una flotilla de pipas, autos costosos y varias propiedades.

Durante varios años, AMOL operó sin que la autoridad detectara irregularidades en sus negocios y actividades.

Sin embargo, los megadecomisos en Baja California y Tamaulipas evidenciaron la participación de la empresa en actividades de huachicol, ya que se detectó la participación de decenas de pipas de AMOL en labores de descarga del combustible.

Además de los hermanos Amaya, participaron en la red Roberto Blanco Cantú o ‘Roberto Brown’, conocido como ‘El Señor de los Buques’; las empresas transportistas Mefra Fletes, Autolíneas Roca y Montimex, así como agentes navieros y compañías importadoras.

Como parte de esta red criminal, la Federación detectó ocho buques con carga ilícita a partir de marzo del 2025 en los puertos de Veracruz, Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Yucatán.

Los buques portaban las banderas de Chipre, Islas Caimán, Singapur, Islas Marshall y Panamá, que se ocupan porque tienen regulaciones débiles.

El año pasado, un juez federal ordenó la aprehensión de los hermanos Cristian y Jesús Amaya, así como de otros miembros de la red, como Blanco Cantú y Luis Francisco Rodríguez, quien rentó el predio donde se aseguró el huachicol en Ensenada.

Cristian Noé Amaya, socio de ‘El Señor de los Buques’ fue detenido en matamoros el 10 de septiembre de 2025 por posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos, mientras que su hermano Jesús Tadeo, está prófugo.

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Con información de Antonio Baranda y Alejandro Melgoza, de N+ Focus

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