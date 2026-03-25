Vinculan a Proceso a Exdirectora del INVI en BCS y Operadora de Adán Augusto López

Fernanda Villarreal, exdirectora del Instituto de Vivienda en Baja California Sur, quien operó la campaña de Adán Augusto López Hernández como candidato de Morena en la elección interna entre 2022 y 2023, fue vinculada a proceso por lavado de dinero de recursos públicos este 24 de marzo 2026.

N+ Focus publicó en febrero pasado, con base en testimonios del ex contador del INVI, Javier Ramírez, cómo Villarreal maniobró el financiamiento a la campaña del hoy

senador López Hernández, por al menos 10 millones de pesos en operaciones políticas y 3 millones más en despensas y accesorios.

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Pese al dinero que presuntamente utilizó Villarreal para la campaña de Adán, la Fiscalía Anticorrupción de BCS solo acreditó en el caso de Villarreal el uso indebido de 762 mil pesos cuando era directora del INVI. Sin embargo, las investigaciones de la fiscalía continúan.

En el caso del exdirector de Finanzas, Juan Manuel Reyes, compadre del senador Homero Davis, se acreditó el desvío de 382 mil pesos; mientras que en el caso de Jonathan

“N”, involucrado como particular, fue la cantidad de un millón de pesos.

Aquí puedes ver la nota completa de cómo estos operadores no irán a la cárcel, pero serguirán su proceso en libertad.

VIDEO: Vinculan a Proceso a Exdirectora del INVI BCS | N+ Focus

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