Transportistas y Agricultores Anuncian Nuevo Megaparo Nacional en Abril, ¿Será en Semana Santa?

Transportistas y agricultores anunciaron este miércoles 25 de marzo de 2026 un nuevo megaparo nacional en exigencia de diferentes demandas del sector.

La jornada de protestas está programada para abril, dijo David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

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De acuerdo con Estévez Gamboa, el incumplimiento de acuerdos alcanzados previamente con autoridades federales es el principal motivo por el que realizarán el megaparo.

Entre los presuntos incumplimientos se encuentran la mejora de la seguridad en carreteras, la disminución de las extorsiones y homicidios, el alza del precio del diésel y la falta de apoyos al campo.

¿Cuándo será el megaparo de transportistas y agricultores?

El megaparo está previsto para el próximo lunes 6 de abril de 2026, después del periodo vacacional de Semana Santa.

Lo anterior, para evitar afectar a los vacacionistas y mermar la derrama económica para la semana del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril.

"El paro nacional iniciaría el 6 de abril para que vean que no somos tan inconscientes y que pasen las vacaciones de Semana Santa y que todo mundo salga a pasear", dijo el presidente de la ANTAC.

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