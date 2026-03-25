Diputados Debaten la Reforma Sobre 'Pensiones Doradas'; Jubilados dan 'Portazo' en San Lázaro

El Pleno de la Cámara de Diputados arrancó este miércoles 25 de marzo la discusión de la reforma constitucional que busca limitar las jubilaciones y pensiones de exservidores públicos, las llamadas "pensiones doradas".

La iniciativa, enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum, pasó el Senado el 11 de marzo y fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro el día de ayer.

Jubilados de CFE, Nafinsa y Bancomext irrumpen en San Lázaro en protesta

Mientras el debate transcurría en el Pleno, trabajadores pensionados de la Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera y Bancomext, entre otras instituciones, dieron portazo e ingresaron a las instalaciones de la Cámara de Diputados para protestar contra la discusión de la reforma.

Personal de resguardo del recinto los encapsuló en la Aduana, área donde habitualmente son recibidos los manifestantes que acuden a San Lázaro.

¿Qué cambia exactamente en el artículo 127?

El dictamen reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución para establecer que ninguna jubilación o pensión del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos —federales, estatales y municipales— podrá superar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal. La medida aplica en los tres órdenes de gobierno.

La reforma también incorpora lenguaje incluyente al texto constitucional: sustituye "presidente de la República" por "persona titular del Ejecutivo Federal" y "ningún servidor público" por "ninguna persona servidora pública".

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¿Quiénes quedan fuera del tope salarial?

No todas las pensiones entran en este límite. La reforma excluye expresamente a las Fuerzas Armadas, a las jubilaciones constituidas mediante aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro individual (SAR), a los planes complementarios financiados con aportaciones sindicales y a la pensión no contributiva contemplada en el artículo 4 constitucional.

Jubilados de CFE, Pemex y Nafin se hicieron escuchar

En las sesiones de comisión, representantes de trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y Nacional Financiera pidieron a los legisladores reconsiderar el impacto sobre pensiones ya vigentes.

Argumentaron que sus retiros son resultado de contratos colectivos y trayectorias laborales de décadas, no de esquemas irregulares o discrecionales. Un representante de Pemex señaló que el ahorro proyectado de cinco mil millones de pesos anuales sería insuficiente para justificar, a su juicio, la afectación a derechos ya reconocidos.

¿Qué sigue después de San Lázaro?

Al tratarse de una reforma constitucional, tras el debate en el Pleno deberá ser ratificada por la mayoría de los congresos estatales. El régimen transitorio establece que todas las jubilaciones vigentes que no estén en los supuestos de excepción deberán ajustarse al nuevo límite desde la entrada en vigor, y que los entes públicos tendrán 90 días naturales para adecuar sus marcos jurídicos.

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CT