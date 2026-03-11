Aprueban Acabar con las "Pensiones Doradas" en México tras Aprobación en el Senado

El pleno del Senado aprobó hoy por unanimidad el dictamen que reforma al artículo 127 constitucional, que limita las jubilaciones y "pensiones doradas" en las entidades públicas dirigida a exfuncionarios que ganan más que la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con 116 votos a favor, se aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de montos de pensiones y jubilaciones con recursos públicos.

Ahora pasará a la Cámara de Diputados para su discusión. Luego pasará a los congresos estatales, ya que es una reforma constitucional.

La reforma permitirá ahorrar más de 5 mil millones de pesos en pensiones que hoy reciben exservidores públicos.

Las seis fracciones parlamentarias respaldaron con su voto las modificaciones.

Ningún exservidor público podrá recibir una pensión mayor al 50% del salario mensual que percibe la Presidenta, lo que equivale aproximadamente a 70 mil pesos.

¿Para quién aplicará el fin de las “pensiones doradas”?

El fin de las "pensiones doradas" aplicarán para el personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados como:

Personal de Pemex, CFE, Banobras, Bancomext, Nacional Financiera y la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, entre otros.

Sociedades nacionales de crédito

Empresas de participación estatal mayoritaria

Fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales

Organismos descentralizados

Empresas de participación estatal o municipal mayoritaria

Empresas y fideicomisos públicos de las entidades federativas y de los municipios

¿Quiénes quedan exentos del fin de las “pensiones doradas”?

La aprobación del fin de las pensiones doradas no aplicará para personal de las Fuerzas Armadas.

Jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de aportaciones voluntarias

¿Habrá retroactividad en el fin de pensiones doradas?

Se precisó que todas las jubilaciones o pensiones que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto deberán ajustarse al límite establecido, incluyendo las que se encuentren vigentes.

¿Cuánto será el tope de las pensiones?

Con el fin de las pensiones doradas se puso un tope en 70 mil pesos mensuales, pero la oposición cuestionó la retroactividad en su aplicación y que no sea general para los funcionarios de las secretarías de Estado y militares.

Se aplicará a ex funcionarios de CFE

Pemex

Otras paraestatales que tienen pensiones por encima de salario del Ejecutivo

¿Qué dijo la oposición sobre fin de pensiones?

Ricardo Anaya, del PAN, se pronunció en contra porque dijo que solamente aplicará a la administración pública descentralizada, pero no en la administración pública centralizada.

“Pero si la pensión está en Gobernación, en Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Salud, ahí no aplica la reforma. Basta leer el texto, dice con toda claridad, solo aplica a la administración pública descentralizada”.

También se cuestionó la excepción a las Fuerzas Armadas.

¿De qué trata el fin de las “pensiones doradas” en México?

Se avaló topar en 70 mil pesos mensuales remuneraciones, esto quiere decir el equivalente al 50% de la remuneración establecida para la persona titular de la Presidencia de la República, pero se excluye en este límite a:

Fuerzas Armadas

Jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro

Jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios

Pensión no contributiva a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución.

