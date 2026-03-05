¿A Qué Vehículos les Toca la Verificación en Edomex este Marzo 2026? Costo por Holograma

Si eres automovilista del Estado de México y no sabes cuándo te toca llevar tu vehículo al verificentro, en N+ te recordamos a qué vehículos les corresponde acudir en marzo y abril, según el calendario de verificación vehicular Edomex 2026.

Durante los primeros días de este año, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México dio a conocer cómo quedó el Calendario de Verificación Vehicular para el Primer Semestre de este 2026.

Recuerda que para acudir al verificentro es indispensable hacer cita, por lo que en una nota previa ya te explicamos cuáles son los requisitos y pasos para obtener el comprobante.

De no cumplir con este trámite te puedes hacer acreedor a una multa por verificación extemporánea, que te dará un margen de 30 días para acudir nuevamente a realizar la verificación vehicular de tu carro.

¿A qué carros les toca la verificación en Edomex durante marzo? Calendario primer semestre

Ahora bien, dado que ya transcurrió el primer bimestre del año, es importante que verifiques si te corresponde hacer el trámite de la verificación en edomex durante el mes en curso.

Toda vez que durante marzo y abril le corresponde a aquellos vehículos con engomado rojo, y terminación de placa 3 o 4. Aunque tienes hasta el 30 de abril para cumplir con este trámite, recuerda que las citas se llenan a medida que se acerca la fecha límite.

¿Qué costo tiene la verificación en Edomex 2026? Costo por holograma

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México el pago de la verificación vehicular en el Estado de México depende del holograma (00, 0, 1 y 2).

Por lo que a continuación hallarás las tarifas oficiales de la verificación vehicular en 2026

Holograma 00 paga 1,197 pesos

Holograma 0 paga 610 pesos

Holograma 1 y 2 paga 469 pesos

Exento y D es gratuito

Exento Voluntario paga 630 pesos

Dado que debes realizar una cita para acudir al verificentro, te recordamos cuál es el proceso para que obtengas la constancia que debes presentar en la fecha que hayas seleccionado. Además, debes llevar tu tarjeta de circulación y talón de verificación vehicular inmediata anterior.

