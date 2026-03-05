¿Activan Doble Hoy No Circula el 6 de Marzo 2026 en CDMX-Edomex? Engomados y Placas 'Castigados'

Atención, conductor. Si este viernes planeas transitar por calles de CDMX y Edomex, debes conocer si se activó la Contingencia Ambiental o aplica Doble Hoy No Circula para este 6 de marzo de 2026. Para que una multa no te sorprenda, en N+ te damos a conocer qué placas y engomados son afectados por este programa.

Ten en cuenta que hacer caso omiso de esta restricción y circular en el día que te toca dejar el carro en casa, te puedes hacer acreedor a una sanción económica tanto en CDMX como en el Estado de México.

Dado el interés que genera esta restricción a la circulación, diariamente te compartimos los engomados y terminaciones de placa que deben quedarse en casa, por ejemplo este jueves 5 de marzo, así como el miércoles 4 de marzo, entre otros.

Recuerda que la Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México y su homóloga en el Estado de México son las encargadas de hacer cumplir el Hoy No Circula, además de informar sobre los hologramas, engomados y terminaciones de placa que deben quedarse en casa.

¿Se activó el Doble Hoy No Circula para este viernes 6 de marzo 2026?

Ahora bien, si tienes dudas sobre si hay Contingencia Ambiental este viernes 6 de marzo, la respuesta es no. Hasta las 15:00 horas de este jueves no se activó esta medida, dado que los niveles de contaminación en el Valle de México, no superan la meta establecida.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico del Gobierno de Ciudad de México, a las 15:00 horas se reporta que sólo en las estaciones Cuautitlán Izcalli y Tultitlán la calidad del aire es mala, mientras que en el resto del Valle de México es aceptable.

Sin embargo, vale estar pendiente de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dependencia encargada de comunicar si se activa la Fase 1 o Fase Preventiva por altos niveles de contaminantes.

De hecho, sólo en caso de que se active la Contingencia Ambiental se implementa el Doble Hoy No circula, dado que éste no es el caso de este jueves. El Hoy No Circula se aplica en su formato habitual.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula para este 6 de marzo 2026 en CDMX y Edomex?

Como ya te explicamos, pese a que no se active la Contingencia Ambiental, sí se aplica el Hoy No Circula de este 6 de marzo 2025, de forma habitual, por lo que mañana le corresponde a los vehículos con las siguientes característica:

Viernes dejan de circular, vehículos con HOLOGRAMA 1 y 2 cuyo COLOR DE ENGOMADO sea Azul y TERMINACIÓN DE PLACA 9 y 0.

Recuerda que el Hoy No Circula de este 6 de marzo de 2026 aplica entre las 05:00 y 22:00 horas, por lo que los carros castigados no deben salir a la calle en dicho intervalo de tiempo.

