¿CAMe Activa el Doble No Circula Mañana 5 de Marzo por Contingencia? Restricción en CDMX-Edomex

Checa si hay Contingencia Ambiental y se aplica el Doble Hoy No Circula, para que sepas qué carros no circulan este jueves 5 de marzo 2026 en CDMX y Edomex

CAMe activa Doble Hoy No Circula jueves 5 de marzo 2026 restricción en CDMX y Edomex por contingencia

El programa Hoy No Circula aplica con varias restricciones este jueves 5 de marzo 2026. Foto: Cuartoscuro

La mala calidad del aire no cesa en el Valle de México y debido a que mucha gente se pregunta si hay Contingencia Ambiental, acá te decimos si se va a activar el Doble Hoy No Circula mañana jueves 5 de marzo 2026, para que sepas qué autos y placas no circulan por la restricción que habrá en CDMX Edomex.

De los pocos días que van del mes, ni la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ni la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) han decidido activar la Fase 1 de contingencia y el Doble No Circula en CDMX y el Estado de México, pero esto puede cambiar en cualquier momento con el calor y los incendios registrados recientemente.

¿Hay Doble No Circula por contingencia hoy jueves 5 de marzo 2026?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono y partículas O3, PM10 y 2.5, por lo que el riesgo es alto para la población.

Aún y con esta noticia, ni la CAMe ni la SEDEMA han decidido activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, eso significa que de momento no se aplica el Doble No Circula 5 de marzo 2026.

Hoy No Circula 5 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Hoy No Circula jueves 5 de marzo 2026 nos indica que los siguientes carros, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

  • Todos los carros con engomado verde.
  • Autos con holograma 1 y 2, terminación de placas 1 o 2.
  • Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

De acuerdo con las reglas de operación del Hoy No Circula 5 de marzo 2026, el programa aplica en un horario de 05:00 de la mañana y 22:00 horas de la noche de este jueves. Los carros que están exentos de la restricción de la CAMe son aquellos con holograma 00 y 0, vehículos híbridos o eléctricos, entre otros más.

