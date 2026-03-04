¿CAMe Activa el Doble No Circula Mañana 5 de Marzo por Contingencia? Restricción en CDMX-Edomex

La mala calidad del aire no cesa en el Valle de México y debido a que mucha gente se pregunta si hay Contingencia Ambiental, acá te decimos si se va a activar el Doble Hoy No Circula mañana jueves 5 de marzo 2026, para que sepas qué autos y placas no circulan por la restricción que habrá en CDMX y Edomex.

De los pocos días que van del mes, ni la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ni la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) han decidido activar la Fase 1 de contingencia y el Doble No Circula en CDMX y el Estado de México, pero esto puede cambiar en cualquier momento con el calor y los incendios registrados recientemente.

¿Hay Doble No Circula por contingencia hoy jueves 5 de marzo 2026?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono y partículas O3, PM10 y 2.5, por lo que el riesgo es alto para la población.

Aún y con esta noticia, ni la CAMe ni la SEDEMA han decidido activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, eso significa que de momento no se aplica el Doble No Circula 5 de marzo 2026.

Hoy No Circula 5 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Hoy No Circula jueves 5 de marzo 2026 nos indica que los siguientes carros, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Todos los carros con engomado verde .

. Autos con holograma 1 y 2, terminación de placas 1 o 2.

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

De acuerdo con las reglas de operación del Hoy No Circula 5 de marzo 2026, el programa aplica en un horario de 05:00 de la mañana y 22:00 horas de la noche de este jueves. Los carros que están exentos de la restricción de la CAMe son aquellos con holograma 00 y 0, vehículos híbridos o eléctricos, entre otros más.

