¿Activan Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX este 4 de Marzo de 2026

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y si hay posibilidad de que se active la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para que tomes precauciones.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia, su próximo reporte será a 10:00 horas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Recuerda que este miércoles, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con Engomado Rojo y terminación de placas 3 y 4 con holograma 1 y 2. Quedan exentos los hologramas 00 y 0.

Calidad del Aire hoy en CDMX y Edomex

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emite el reporte basándose en la calidad del aire que consta de cinco niveles, estos son:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

De acuerdo con el más reciente informe, así está la calidad del aire hoy:

A las 8:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en la alcaldía Xochimilco, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de buena a aceptable.

