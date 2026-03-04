Marchas HOY 4 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
N+
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
COMPARTE:
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 4 de marzo de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 11 concentraciones, 1 rodadas motociclista, 5 rodadas ciclistas y 6 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.
Marchas
Álvaro Obregón
07:00 Horas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud marchará de las Oficinas Centrales de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, en Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, a un destino por definir.
Cuauhtémoc
10:45 Horas. El Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México marchará del Hemiciclo a Juárez con destino al Edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Acudirán a la entrega de un oficio.
Benito Juárez
Durante el día. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo marchará de Av. Cuauhtémoc y Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, Col. Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez con destino a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Municipio Libre No. 377, Col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.
Concentraciones
Cuauhtémoc
10:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 4 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Historias recomendadas:
- Caso Ana Karen: Detienen a Daniel “N”, Conductor de Moto por App, por Desaparición en Edomex
- Bombardea Israel al Sur de Beirut en Supuestas Instalaciones de Hezbolá
- Fiscalía Confirma que Cuerpo Localizado sin Vida es de Kimberly Joselin, Alumna de la UAEM
Con información de SSCCDMX
LECQ