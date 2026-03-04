Arcángel Vuelve a México en 2026: Fechas, Ciudades y Precio de los Boletos
El cantante puertorriqueño Arcángel volverá a México como parte de su gira 'La 8va Maravilla World Tour', con fechas en CDMX, Puebla, Mérida, Querétaro y Guadalajara. Esto es lo que hay que saber.
El cantante puertorriqueño Arcángel confirmó su regreso a México como parte de su gira “La 8va Maravilla World Tour”, con cinco fechas programadas en agosto de 2026.
El intérprete de éxitos de reggaetón recorrerá Ciudad de México, Puebla, Mérida, Querétaro y Guadalajara.
La preventa y venta general ya tienen fecha, así como los precios oficiales para la mayoría de las sedes.
Fechas y ciudades confirmadas
La gira en México arrancará el 13 de agosto de 2026 y concluirá el 23 de agosto. Estas son las fechas:
13 de agosto de 2026 – Palacio de los Deportes, Ciudad de México
18 de agosto de 2026 – Auditorio GNP Seguros, Puebla
20 de agosto de 2026 – Foro GNP Seguros, Mérida
22 de agosto de 2026 – Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro
23 de agosto de 2026 – Auditorio Telmex, Guadalajara
Preventa y venta general
Preventa Banamex: 4 de marzo a las 11:00 horas
Venta general: 5 de marzo a las 11:00 horas
Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster para Ciudad de México y Guadalajara, y por medio de Eticket para Puebla, Mérida y Querétaro.
Precio de boletos por ciudad
Puebla – Auditorio GNP Seguros
Vivir es Increíble Pie: $1,985
Ruedo VIP de Pie: $1,440
1er Nivel: $1,510
2do Nivel: $1,050
3er Nivel: $780
Precios con cargos.
Mérida – Foro GNP Seguros
Vivir es Increíble: $2,335
Ruedo VIP: $1,985
1er Nivel: $1,630
1er Nivel Vista Limitada: $1,383
2do Nivel: $1,040
2do Nivel Vista Limitada: $883
Precios con cargos.
Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz
Preferente VIP: $2,690
Preferente Oro: $2,245
Preferente Plata: $2,005
Platea Balcón: $1,770
General Oriente / Poniente: $1,510
General Central: $1,170
Precios con cargos.
Guadalajara – Auditorio Telmex
General de Pie: $2,083.20
Zona Roja: $1,847.60
Zona Azul: $1,674
Zona Verde: $1,426
Zona Blanca: $1,351.60
Zona Lila: $1,091.20
Zona Naranja: $967.20
Zona Amarilla: $768.80
Precios con cargos.
Ciudad de México – Palacio de los Deportes
NIVEL A: $1,971.50
NIVEL B: $2,827.75
NIVEL C: $1,810.50
NIVEL D: $1,227.50
NIVEL E: $1,016.75
