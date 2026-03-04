Arcángel Vuelve a México en 2026: Fechas, Ciudades y Precio de los Boletos

El cantante puertorriqueño Arcángel confirmó su regreso a México como parte de su gira “La 8va Maravilla World Tour”, con cinco fechas programadas en agosto de 2026.

El intérprete de éxitos de reggaetón recorrerá Ciudad de México, Puebla, Mérida, Querétaro y Guadalajara.

La preventa y venta general ya tienen fecha, así como los precios oficiales para la mayoría de las sedes.

Arcángel Se Rinde al Regional Mexicano y a Peso Pluma

Fechas y ciudades confirmadas

La gira en México arrancará el 13 de agosto de 2026 y concluirá el 23 de agosto. Estas son las fechas:

13 de agosto de 2026 – Palacio de los Deportes, Ciudad de México

18 de agosto de 2026 – Auditorio GNP Seguros, Puebla

20 de agosto de 2026 – Foro GNP Seguros, Mérida

22 de agosto de 2026 – Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro

23 de agosto de 2026 – Auditorio Telmex, Guadalajara

Preventa y venta general

Preventa Banamex: 4 de marzo a las 11:00 horas

Venta general: 5 de marzo a las 11:00 horas

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster para Ciudad de México y Guadalajara, y por medio de Eticket para Puebla, Mérida y Querétaro.

Precio de boletos por ciudad

Puebla – Auditorio GNP Seguros

Vivir es Increíble Pie: $1,985

Ruedo VIP de Pie: $1,440

1er Nivel: $1,510

2do Nivel: $1,050

3er Nivel: $780

Precios con cargos.

Mérida – Foro GNP Seguros

Vivir es Increíble: $2,335

Ruedo VIP: $1,985

1er Nivel: $1,630

1er Nivel Vista Limitada: $1,383

2do Nivel: $1,040

2do Nivel Vista Limitada: $883

Precios con cargos.

Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz

Preferente VIP: $2,690

Preferente Oro: $2,245

Preferente Plata: $2,005

Platea Balcón: $1,770

General Oriente / Poniente: $1,510

General Central: $1,170

Precios con cargos.

Guadalajara – Auditorio Telmex

General de Pie: $2,083.20

Zona Roja: $1,847.60

Zona Azul: $1,674

Zona Verde: $1,426

Zona Blanca: $1,351.60

Zona Lila: $1,091.20

Zona Naranja: $967.20

Zona Amarilla: $768.80

Precios con cargos.

Ciudad de México – Palacio de los Deportes

NIVEL A: $1,971.50

NIVEL B: $2,827.75

NIVEL C: $1,810.50

NIVEL D: $1,227.50

NIVEL E: $1,016.75

