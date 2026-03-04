¿De Qué Trata 'Heterocromía', la Canción Que Supuestamente Belinda Dedicó a Gonzalo Hevia?

La canción “Heterocromía”, incluida en el álbum Indómita (2025) de Belinda, se convirtió en uno de los temas más comentados del disco por su historia de desamor, crítica social y las especulaciones sobre la persona que habría inspirado la letra: Gonzalo Hevia Baillères.

Aunque la cantante nunca ha confirmado oficialmente que la canción esté dedicada a él, diversas interpretaciones de fans y medios señalan que el tema retrata una relación marcada por diferencias de clase y actitudes elitistas.

Una canción sobre amor, clasismo y desilusión

“Heterocromía” aborda la experiencia de sentirse fuera de lugar dentro de una relación vinculada a un entorno de lujo y alta sociedad. La letra utiliza metáforas relacionadas con el estilo de vida de la élite, golf, marcas exclusivas o bebidas sofisticadas, para cuestionar el clasismo que puede existir en ciertas relaciones.

El título hace referencia a la heterocromía, una condición en la que una persona tiene los ojos de distinto color. Este detalle fue interpretado por muchos como una pista que apuntaría a Gonzalo Hevia Baillères, quien tiene esa característica física.

Según la propia cantante, la canción también funciona como una reflexión sobre las relaciones donde una persona puede sentirse menospreciada por su origen o situación económica, convirtiéndose en una crítica directa al clasismo.

El alto costo detrás de “Heterocromía”

Además del trasfondo sentimental, el tema también llamó la atención por su alto costo de producción.

Belinda decidió abrir la canción con un fragmento inspirado en la película animada Los Aristogatos, lo que implicó negociar con Disney para usar parte de su música.

La artista explicó que el proceso fue complejo y costoso, ya que solo obtuvo permiso para utilizar unos 20 segundos del material original, lo que hizo que una gran parte de las posibles ganancias del tema quede en manos de Disney.

Por esa razón, la cantante aseguró que probablemente “no verá regalías nunca” de la canción, ya que los derechos y porcentajes de ingresos quedaron mayormente asignados a la compañía dueña del material original.

Un tema que se volvió viral

A pesar del costo económico, la apuesta artística funcionó. “Heterocromía” se viralizó en redes sociales y se convirtió en una de las canciones más comentadas del disco Indómita, generando debates sobre relaciones desiguales y clasismo en México.

Así que el tema no solo se interpretó como una indirecta a un exnovio de la alta sociedad, sino también como una declaración personal sobre autoestima y desigualdad.

Letra de Heterocromía

Qué gatos son los que visten Loro Piana?

¿Qué gatos son los que solo juegan golf?

¿Qué gatos son los que toman Aperol?

Naturellement, los Aristogatos

Qué cinismo juzgándome a mí

Cuando todo lo que decías

Era el reflejo de ti mismo

Fuiste un atraso

Vas a conocer el verdadero amor

El día que tu corazón

Lo partan en mil pedazos

Lo que te choca, te checa

Por ser real y verdadero

Mi ropa mandaste en bolsa

Porque eres el basurero

Tanto sufrimiento

Me hizo el corazón de acero

Y empecé mi vida desde cero

Qué ironía

Me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Qué antigua tu filosofía

Me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Me vendiste una puta fantasía

Solo jugabas al golf

Bebiendo de tu Aperol

En busca de una aprobación

Vestido de Loro Piana

Ya no te amo, cuando antes en ti confiaba

A pesar que mucho flow te faltaba

No es V de Vendetta, es B de Belinda

Habla de un diseño y verás que la vida te chinga

Me puse más diosa

Desde que tú te alejaste

Atacaste tanto a la reina

Que yo te di jaque mate

Vives stalkeando y el algoritmo lo sabe

¿Qué sería de ti sin tu GHB?

Si eres un pendejo ALV

Te crees más

Y tu ego fácil lo leo

Pero un Escorpio nunca va a poder con un Leo

Qué ironía

Me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Qué antigua tu filosofía

Me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Me vendiste una puta fantasía

Todavía me acuerdo

Que le dijiste a tu familia

Que tú estás de inclusión conmigo (what?)

Mientras más lo pienso, más yo me río

Te la das de mirrey

Pero ese clasismo

Está más oxidado que una armadura del siglo XVI

Del siglo XVI, hey

Gracias a Dios no conocí a mi exsuegra

Que no soy de alcurnia y de pronto se altera

Quiero vivir a mi manera

Y que la gente diga lo que quiera

Tú eres old money, te dicen "Bunny"

Y si supieran que, la neta, no eres funny

Tú eres old money, te dicen "Bunny"

Y tu palacio me lo paso por el booty

Qué ironía

Me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Qué antigua tu filosofía

Me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Me vendiste una puta fantasía

Después de esta canción

Vas a querer tener los ojos del mismo color

Cabrón

