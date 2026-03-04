¿De Qué Trata 'Heterocromía', la Canción Que Supuestamente Belinda Dedicó a Gonzalo Hevia?
La canción “Heterocromía” de Belinda se volvió viral por su supuesta referencia a Gonzalo Hevia Baillères, quien ahora ha sido vunculado con la actriz de 'Harry Potter', Emma Watson
La canción “Heterocromía”, incluida en el álbum Indómita (2025) de Belinda, se convirtió en uno de los temas más comentados del disco por su historia de desamor, crítica social y las especulaciones sobre la persona que habría inspirado la letra: Gonzalo Hevia Baillères.
Aunque la cantante nunca ha confirmado oficialmente que la canción esté dedicada a él, diversas interpretaciones de fans y medios señalan que el tema retrata una relación marcada por diferencias de clase y actitudes elitistas.
Una canción sobre amor, clasismo y desilusión
“Heterocromía” aborda la experiencia de sentirse fuera de lugar dentro de una relación vinculada a un entorno de lujo y alta sociedad. La letra utiliza metáforas relacionadas con el estilo de vida de la élite, golf, marcas exclusivas o bebidas sofisticadas, para cuestionar el clasismo que puede existir en ciertas relaciones.
El título hace referencia a la heterocromía, una condición en la que una persona tiene los ojos de distinto color. Este detalle fue interpretado por muchos como una pista que apuntaría a Gonzalo Hevia Baillères, quien tiene esa característica física.
Según la propia cantante, la canción también funciona como una reflexión sobre las relaciones donde una persona puede sentirse menospreciada por su origen o situación económica, convirtiéndose en una crítica directa al clasismo.
El alto costo detrás de “Heterocromía”
Además del trasfondo sentimental, el tema también llamó la atención por su alto costo de producción.
Belinda decidió abrir la canción con un fragmento inspirado en la película animada Los Aristogatos, lo que implicó negociar con Disney para usar parte de su música.
La artista explicó que el proceso fue complejo y costoso, ya que solo obtuvo permiso para utilizar unos 20 segundos del material original, lo que hizo que una gran parte de las posibles ganancias del tema quede en manos de Disney.
Por esa razón, la cantante aseguró que probablemente “no verá regalías nunca” de la canción, ya que los derechos y porcentajes de ingresos quedaron mayormente asignados a la compañía dueña del material original.
Un tema que se volvió viral
A pesar del costo económico, la apuesta artística funcionó. “Heterocromía” se viralizó en redes sociales y se convirtió en una de las canciones más comentadas del disco Indómita, generando debates sobre relaciones desiguales y clasismo en México.
Así que el tema no solo se interpretó como una indirecta a un exnovio de la alta sociedad, sino también como una declaración personal sobre autoestima y desigualdad.
Letra de Heterocromía
Qué gatos son los que visten Loro Piana?
¿Qué gatos son los que solo juegan golf?
¿Qué gatos son los que toman Aperol?
Naturellement, los Aristogatos
Qué cinismo juzgándome a mí
Cuando todo lo que decías
Era el reflejo de ti mismo
Fuiste un atraso
Vas a conocer el verdadero amor
El día que tu corazón
Lo partan en mil pedazos
Lo que te choca, te checa
Por ser real y verdadero
Mi ropa mandaste en bolsa
Porque eres el basurero
Tanto sufrimiento
Me hizo el corazón de acero
Y empecé mi vida desde cero
Qué ironía
Me engañaste con tu heterocromía
Dos personas, una misma fisonomía
Bien alzadito y con la mente tan vacía
Qué antigua tu filosofía
Me engañaste con tu heterocromía
Dos personas, una misma fisonomía
Bien alzadito y con la mente tan vacía
Me vendiste una puta fantasía
Solo jugabas al golf
Bebiendo de tu Aperol
En busca de una aprobación
Vestido de Loro Piana
Ya no te amo, cuando antes en ti confiaba
A pesar que mucho flow te faltaba
No es V de Vendetta, es B de Belinda
Habla de un diseño y verás que la vida te chinga
Me puse más diosa
Desde que tú te alejaste
Atacaste tanto a la reina
Que yo te di jaque mate
Vives stalkeando y el algoritmo lo sabe
¿Qué sería de ti sin tu GHB?
Si eres un pendejo ALV
Te crees más
Y tu ego fácil lo leo
Pero un Escorpio nunca va a poder con un Leo
Qué ironía
Me engañaste con tu heterocromía
Dos personas, una misma fisonomía
Bien alzadito y con la mente tan vacía
Qué antigua tu filosofía
Me engañaste con tu heterocromía
Dos personas, una misma fisonomía
Bien alzadito y con la mente tan vacía
Me vendiste una puta fantasía
Todavía me acuerdo
Que le dijiste a tu familia
Que tú estás de inclusión conmigo (what?)
Mientras más lo pienso, más yo me río
Te la das de mirrey
Pero ese clasismo
Está más oxidado que una armadura del siglo XVI
Del siglo XVI, hey
Gracias a Dios no conocí a mi exsuegra
Que no soy de alcurnia y de pronto se altera
Quiero vivir a mi manera
Y que la gente diga lo que quiera
Tú eres old money, te dicen "Bunny"
Y si supieran que, la neta, no eres funny
Tú eres old money, te dicen "Bunny"
Y tu palacio me lo paso por el booty
Qué ironía
Me engañaste con tu heterocromía
Dos personas, una misma fisonomía
Bien alzadito y con la mente tan vacía
Qué antigua tu filosofía
Me engañaste con tu heterocromía
Dos personas, una misma fisonomía
Bien alzadito y con la mente tan vacía
Me vendiste una puta fantasía
Después de esta canción
Vas a querer tener los ojos del mismo color
Cabrón
