Muere Ana Luisa Peluffo, Actriz Mexicana del Cine de Oro y Telenovelas

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, se dio a conocer la muerte de Ana Luisa Peluffo, actriz mexicana del Cine de Oro y telenovelas.

A través de un comunicado de prensa, la familia de la actriz confirmó el fallecimiento:

(Ana Luisa Peluffo) Falleció en paz, en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos.

Se indicó que durante sus últimos días, Ana Luisa Peluffo vivió con serenidad rodeada de cuidado y cercanía a su hijo.

Se informó que los servicios funerarios se realizaran de manera íntima y privada, en apego a su voluntad y agradecieron las muestras de cariño pata la actriz.

Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico.

¿Quién fue Ana Luisa Peluffo?

La carrera de Ana Luisa Peluffo fue prolífica con más de 300 películas. Su belleza, genuina y su anatomía, envidiable. Primera actriz, deportista, pintora, pionera del escándalo en la década de los 50, por hacer el primer desnudo del Cine Mexicano.

Fragmentos de vida que colocan a Ana Luisa Peluffo en un lugar emblemático dentro del séptimo arte y el espectáculo en nuestro país.

Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo nació un 9 de octubre en la ciudad de Querétaro. Fue hija única, vivió una infancia feliz al lado de sus padres. Llevó una educación religiosa en varias escuelas de monjas.

Desde muy joven practicó la natación y fue integrante del primer ballet acuático que se hizo en México, hecho que le dio la oportunidad de recorrer varios países de Latinoamérica.

¿Quién Fue Ana Luisa Peluffo, Destacada Actriz del Cine de Oro?

Obtuvo su primer trabajo fílmico en la producción estadounidense 'Tarzan y las sirenas', en 1948 con un pequeño papel. En Argentina actuó en la película 'La Venenosa', un ejemplo de su carácter cosmopolita, traducido en producciones españolas, italianas y brasileñas.

En 1955 alcanzó enorme fama por su desnudo en la cinta 'La fuerza del deseo', en aquel entonces, quitarse la ropa ante una cámara resultaba, en el mejor de los casos, una inmoralidad.

Años más tarde, la paradoja llegó a la vida de la actriz. A pesar de sus escenas en las películas 'La fuerza del deseo' y 'La Diana cazadora', Ana Luisa Peluffo realizó varias películas en Italia, financiadas por el 'Opus Dei', institución religiosa fundada en 1928.

Posteriormente regresaría a sus raíces en los años setenta y ochenta, al hacer varios desnudos en diferentes películas.

Ana Luisa Peluffo se casó seis veces, la primera boda ocurrió a sus 16 años de edad. En uno de sus viajes a Brasil, la actriz fue calificada como 'Miss Escándalo', a causa de tantos pretendientes que la acechaban.

La actriz fue protagonista de varios espectáculos musicales en centros nocturnos. Participó en poco más de 15 telenovelas. Títulos importantes como 'El pecado de Oyuki', 'Marimar', 'Lazos de amor' y 'Contra viento y marea'.

Mujer polifacética, memorable en el cine. Intachable en el respeto hacia su público.



Historias rcomendadas:

Con información de Televisa Espectáculos.

Rar