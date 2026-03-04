Gonzalo Hevia Baillères: El Supuesto Nuevo Novio de Emma Watson Que También Anduvo con Belinda

El nombre de Gonzalo Hevia Baillères se volvió tendencia en redes sociales después de que comenzaran a circular imágenes que lo vinculan sentimentalmente con la actriz británica Emma Watson.

El empresario mexicano, que anteriormente fue relacionado con la cantante Belinda, ahora acapara la atención mediática por este inesperado romance.

Según la revista Quién, Watson y Hevia Baillères han sido vistos juntos en destinos exclusivos como Courchevel, en los Alpes franceses, y Punta Mita, en México, lo que alimentó los rumores de un romance, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación.

Gonzalo Hevia: heredero de una de las familias más poderosas de México

Gonzalo Hevia Baillères pertenece a una de las dinastías empresariales más influyentes del país. Es nieto del fallecido magnate Alberto Baillères, quien encabezó el conglomerado Grupo Bal, un grupo que reúne empresas como El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Fresnillo e Industrias Peñoles, entre otras.

Aunque forma parte de la cuarta generación de esta familia, Hevia Baillères ha buscado construir su propio camino en el sector tecnológico. El empresario ha estado involucrado en proyectos relacionados con inteligencia artificial, logística y movilidad, y ha impulsado varias startups enfocadas en innovación.

Entre sus proyectos más destacados se encuentran:

INSAITE, una empresa de inteligencia artificial que inició operaciones en 2019 y posteriormente fue vendida a una firma de software.

Lok, una startup enfocada en tecnología y logística que más tarde se fusionó con la empresa Chazki.

HBeyond, compañía dedicada a impulsar tecnologías emergentes con presencia en México y Estados Unidos.

Su relación con Belinda

Antes de ser vinculado con Emma Watson, el empresario mexicano fue relacionado sentimentalmente con la cantante y actriz Belinda. Los rumores sobre su romance comenzaron en 2022, cuando ambos fueron vistos juntos en eventos sociales y corporativos, aunque durante mucho tiempo mantuvieron discreción sobre su vínculo.

Con el paso del tiempo, la relación llamó la atención del público y de los medios.

Incluso se ha especulado que la canción “Heterocromía”, lanzada por Belinda en 2025, estaría inspirada en Hevia Baillères, quien tiene heterocromía, una condición que provoca que los ojos tengan colores distintos, aunque la cantante nunca lo confirmó directamente.

Su vínculo con Emma Watson

Ahora, el empresario vuelve a los titulares tras ser relacionado con Emma Watson, la actriz mundialmente conocida por interpretar a Hermione Granger en la saga de Harry Potter y por su activismo social.

Aunque el supuesto romance no ha sido confirmado oficialmente, las apariciones públicas de ambos han despertado interés internacional y colocado a Gonzalo Hevia Baillères en el centro de la conversación mediática.

Por ahora, tanto Watson como el empresario mexicano mantienen un perfil discreto, lo que solo ha incrementado la curiosidad sobre esta posible relación.

