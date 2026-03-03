¿Vuelve la Contingencia y Doble Hoy No Circula 4 de Marzo 2026? Así Aplica en CDMX y Edomex

Debido a que estamos en temporada partículas lo cual puede activar la contingencia ambiental, los automovilistas se mantienen pendientes de la calidad del aire en CDMX y Edomex, y acá te decimos si hay Doble Hoy No Circula mañana 4 de marzo de 2026 y qué terminación de placas y carros no deben salir a las calles.

Como sabes, el Doble No Circula entra en operación cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de contingencia ambiental y con ella se pone en marcha una serie de medidas para proteger la salud de la población en el Valle de México.

A diferencia de la restricción habitual a la circulación de los carros, el programa extraordinario por altos niveles de contaminación afecta a más automovilistas, incluso a aquellos con carros último modelo, por lo que es importante mantenerse al pendiente de cualquier actualización, pues de transitar en un día no permitido podría derivar en una costosa multa.

¿Se activará contingencia y Doble Hoy No Circula?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala en la mayoría de estaciones de monitoreo, debido a que hay presencia de contaminantes como lo son partículas PM2.5 y PM10.

De esta manera, existen condiciones para que se active la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula miércoles 4 de marzo 2026. Sin embargo se recomienda esperar confirmación por parte de CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), ya que en días previos ha sucedido lo mismo, pero no se han activado estas medidas.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula miércoles?

En caso de que CAMe decida decretar la Fase 1 de contingencia ambiental en las próximas horas, debido a que las condiciones ambientales son peligrosas para la población, así sería la restricción del Doble Hoy No Circula 4 de marzo 2026:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

no puede salir a las calles Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4

con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4 Placas foráneas

Carros con permisos provisionales

¿Qué terminación de placas y carros no circulan mañana 4 de marzo?

Si no se activa la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula operará con normalidad este miércoles en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades, por lo que los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, terminación de placas 3 y 4, engomado ROJO

Los carros exentos que sí pueden circular este miércoles son los autos con holograma 00 y 0, vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las medidas del programa de Sedema. El Hoy No Circula 4 de marzo 2026 tiene un horario de operación de 5 de la mañana a 10 de la noche.

