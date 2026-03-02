¿Aplica el Doble Hoy No Circula 3 de Marzo por Contingencia en CDMX y Edomex? Placas Castigadas

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) continúa alerta ante una posible Contingencia Ambiental y los automovilistas se preguntan si hay Doble Hoy No Circula este 3 de marzo de 2026. Por ello, acá te contamos qué carros y placas estarán castigadas mañana martes en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex).

Recién inició la segunda temporada de partículas por la época seca cálida, que va de marzo a junio, de ahí que las posibilidades de que haya Doble No Circula son altas, debido a que esta medida busca minimizar la emisión de contaminantes en la atmósfera para proteger la salud de la población de la CDMX, Edomex y zonas conurbadas del Valle de México.

Como todos los días en N+ queremos que tengas a la mano la mejor información por lo que aquí te explicamos sobre qué autos, engomado, hologramas y terminación de placas serán afectados por el programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este martes 3 de marzo?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala en seis estaciones de la capital y del estado mexiquense, mientras que en 13 estaciones es aceptable. De tal manera que existen condiciones para que se active la contingencia y el Doble Hoy No Circula para mañana 3 de marzo 2026.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas se ven afectadas por diferentes factores como el clima, viento, incendios y tolvaneras, por lo que se recomienda esperar la información de la CAMe en las próximas horas para saber si se aplicarán las medidas de contingencia.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula en martes?

En caso de que los niveles de contaminación aumenten en las próximas horas y CAMe decida activar el Doble No Circula mañana 3 de marzo. Así aplicaría la restricción vehicular por contingencia ambiental:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles.

Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8.

Carros con placas foráneas, checa cuáles son.

¿Cómo opera el No Circula mañana en CDMX?

El programa Hoy No Circula operará con normalidad este martes 3 de marzo 2026 en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades, por lo que los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, Engomado Rosa y Terminación de placas 7 y 8.

El horario del Hoy No Circula, así como del Doble No Circula, comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, de tal manera que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles, pues de lo contrario los conductores podrían recibir una indeseable multa económica.

