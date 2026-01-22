Constancia de Situación Fiscal no Es Obligatoria para Facturar y Así Multa el SAT por Exigirla

¿Te pidieron tu Constancia de Situación Fiscal? Es ilegal. El SAT anunció que este documento no es obligatorio para facturar y aquellos que te lo exijan, se hacen acreedores a una multa de miles de pesos.

El Servicio de Administración Tributaria explicó a los contribuyentes que la Constancia de Situación Fiscal no es un requisito para la emisión de la Factura Electrónica o CFDI, de hacerlo incurren en una infracción.

En todo caso, lo único que debes compartirles es la Cédula de Datos Fiscales. Dado que la única información que requieren está contenida en dicho documento.

Si bien desde octubre de 2025 ya se había dado a conocer esta iniciativa SAT de descartar la obligatoriedad de la Constancia de Situación Fiscal para emitir facturas, te explicamos cómo puedes obtener este documento en caso de necesitarlo.

Ello, toda vez que este documento contiene información que es relevante únicamente para el contribuyente, tal como sus actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal.

¿De cuánto es la multa SAT por exigir Constancia de Situación Fiscal para facturar?

De modo que si al solicitar una factura, te exigen este documento para entregarte el CFDI, se pueden hacer acreedores a una multa que va de los 21 mil 420 a los 122 mil 440 pesos.

Así lo establece el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, que considera una infracción condicionar la emisión de las facturas o CFDI a la entrega de la Cédula de Identificación Fiscal o de la Constancia de Situación Fiscal.

¿Qué datos son necesarios para facturar?

De hecho, para emitir un CFDI, los locales, servicios o empleadores sólo requieren de la clave RFC, Nombre o Razón Social, Código Postal y Régimen Fiscal. Datos que se pueden obtener de forma electrónica en este enlace: https://www.cloudb.sat.gob.mx/datos_fiscales/

Es importante que tengas presente que la Constancia de Situación Fiscal no tiene vigencia y se actualiza sólo cuando el contribuyente realiza alguna modificación de su información en el RFC, tales como domicilio fiscal, actualización de régimen fiscal o actividades económicas. Por lo que no es necesario obtenerla con una periodicidad específica.

¿Cómo sacar la Constancia de Situación Fiscal?

En caso de que requieras obtener este documento fiscal del SAT, debes saber que las personas físicas pueden solicitarla a través de distintos métodos que se enlistan a continuación:

Página web: sat.gob.mx: se puede obtener con contraseña o e.firma

sat.gob.mx: se puede obtener con contraseña o e.firma Aplicación SAT ID: te permite recibirla de manera mensual

te permite recibirla de manera mensual Oficina Central: Al registrar una cira en citas.sat.gob.mx y seleccionar el apartado “Entrega de Constancias”

Al registrar una cira en citas.sat.gob.mx y seleccionar el apartado “Entrega de Constancias” Oficina del SAT sin cita: Sólo debes presentar una identificación oficial vigente o con huella digital.

