Captan Video del Momento Exacto de la Explosión en Gasera de Chalco, Edomex

Este miércoles, 25 de marzo de 2026, cámaras de seguridad captaron a distancia el momento del estruendo y la llamarada derivada de la explosión en una gasera de la colonia ampliación Emiliano Zapata en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el estallido se registró alrededor de las 5:10 de la mañana, en una estación de gas LP, con razón social “Energético Chalco”, ubicada en la avenida Aquiles Serdán al cruce con la calle Tierra y Libertad, en dicho municipio mexiquense.

Por estos hechos, una persona resultó lesionada, sin embargo, a pesar de la emergencia, no hubo fallecidos. Las llamas y el humo eran visibles a varios kilómetros de distancia.

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Inician peritajes luego de explosión en gasera

Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para iniciar proceso de investigación, también están entrevistando a los vecinos afectados de la zona.

Agentes de la Fiscalía del Estado de México inician el peritaje del sitio donde se registró una explosión este miércoles en una gasera de Chalco, Estado de México.



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Autoridades colocaron un sello de suspensión a una estación que se ubica enfrente de la gasera que explotó.

Vecinos denuncian que en la colonia ampliación Emiliano Zapata hay por lo menos 5 estaciones de gas, lo que los pone en latente peligro.

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Con información de N+.

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