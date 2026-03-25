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Captan Video del Momento Exacto de la Explosión en Gasera de Chalco, Edomex

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Autoridades colocaron un sello de suspensión a una estación que se ubica frente de la gasera que explotó en Chalco hoy, 25 de marzo de 2026

Cámaras de seguridad captaron el momento de una fuerte explosión de gasera en Chalco, Edomex, hoy 25 de marzo; hay negocios y casas dañadas en la zona

Cámaras de seguridad captaron el momento de una fuerte explosión de gasera en Chalco, Edomex, hoy 25 de marzo; hay negocios y casas dañadas en la zona

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Este miércoles, 25 de marzo de 2026, cámaras de seguridad captaron a distancia el momento del estruendo y la llamarada derivada de la explosión en una gasera de la colonia ampliación Emiliano Zapata en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el estallido se registró alrededor de las 5:10 de la mañana, en una estación de gas LP, con razón social “Energético Chalco”, ubicada en la avenida Aquiles Serdán al cruce con la calle Tierra y Libertad, en dicho municipio mexiquense.

Por estos hechos, una persona resultó lesionada, sin embargo, a pesar de la emergencia, no hubo fallecidos. Las llamas y el humo eran visibles a varios kilómetros de distancia.

Noticia relacionada: Fotos y Videos: Así se ve la Destrucción por Explosión en Gasera de Chalco.

Inician peritajes luego de explosión en gasera

Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para iniciar proceso de investigación, también están entrevistando a los vecinos afectados de la zona.

Autoridades colocaron un sello de suspensión a una estación que se ubica enfrente de la gasera que explotó.
Vecinos denuncian que en la colonia ampliación Emiliano Zapata hay por lo menos 5 estaciones de gas, lo que los pone en latente peligro.

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Con información de N+.

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