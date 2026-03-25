Fotos y Videos: Así se ve la Destrucción por Explosión en Gasera de Chalco

Las primeras horas de este miércoles, 25 de marzo de 2026, una explosión e incendio causaron pánico entre los vecinos de la colonia ampliación Emiliano Zapata, en Chalco, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el estallido se registró alrededor de las 5:10 de la mañana, en una gasera (estación de gas LP) ubicada en la calle Tierra y Libertad, en dicho municipio mexiquense.

Video: Explosión en Gasera de Chalco Hoy; Así se Ve la Zona Afectada

Las llamas y el humo eran visibles a varios kilómetros de distancia, una persona resultó lesionada, sin embargo, a pesar de la emergencia no hubo personas fallecidas.

Daños por explosión en gasera de Chalco. Foto: N+

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En un primer momento, bomberos y elementos de Protección Civil de Chalco atendieron la emergencia. Posteriormente, la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó la "Misión Eco", para coordinación y evaluación en sitio. También se realizaron acciones de control del fuego, cierre de vialidades y acordonamiento de la zona afectada.

En la atención de la emergencia participaron 49 elementos y 13 vehículos de la CNPC y de Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Video: Despliegan ‘Misión Eco’ tras Explosión de Gasera en Chalco, Edomex

Además, la explosión provocó daños estructurales a tres negocios aledaños, entre ellos, uno de materiales de construcción.

Un negocio de materiales de construcción sufrió daños. Foto: N+

El incidente fue provocado por acumulación de gas derivada de una fuga en una pipa. Peritos llegaron al lugar para levantar la evidencia; la zona está acordonada.

Luego de la explosión, vecinos de la colonia ampliación Emiliano Zapata salieron a protestar a las calles ya que temen por una nueva emergencia, denuncian que hay varias gaseras en la zona. Luego se trasladaron a la caseta Chalco-Cuautla, donde dan paso libre a los automovilistas, en espera de que las autoridades les den un dictamen de riesgo y solución al problema de las gaseras.

Video: Vecinos Afectados por Explosión de Gasera en Chalco Protestan; Analizan Cierre de Caseta

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Con información de N+

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