"Es una Bomba de Tiempo": Testigo Narra a N+ Estallidos en Gasera de Chalco

Una explosión registrada la madrugada de hoy, 25 de marzo de 2026, en una gasera del municipio de Chalco, en el Estado de México (Edomex) generó movilización de cuerpos de emergencia, daños materiales y preocupación entre habitantes de la zona. En N+ te detallamos cómo qué cómo lo vivieron testigos, uno de ellos aseguró que "es una bomba de tiempo".

De acuerdo con la Protección Civil del Estado de México, el incidente ocurrió en una estación de gas LP ubicada en la colonia Emiliano Zapata.

Video: Explosión en Gasera de Chalco Hoy; Así se Ve la Zona Afectada

La explosión se originó por un cilindro en la gasera localizada en la intersección de Avenida Tierra y Libertad y Aquiles Serdán, alrededor de las 5:30 horas. Hay un lesionado de 35 años, quien buscó ayuda luego del incidente.

La onda expansiva provocó un fuerte estruendo que despertó a vecinos y causó afectaciones en inmuebles cercanos.

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Testigos relatan el momento de la explosión en la gasera de Chalco

Habitantes y comerciantes cercanos narraron los momentos de tensión luego del estallido, como el caso de Tere, dueña de un negocio de materiales, señaló que "voló todo", después de que "una pipa explotó, se acumuló el gas y todas las cortinas las voló".

Video: Miedo y Enojo entre los Vecinos por Fuerte Explosión de Gasera en Chalco, Edomex

Por su parte, Luis Antonio relató en entrevista que "se escucharon dos estallidos, uno continuo de otro; se escuchó muy fuerte el estruendo, fue lo que nos despertó".

El mismo testigo advirtió sobre el riesgo en la zona: "Es una bomba de tiempo", pues en la zona hay dos estaciones de gas cercanas: "Hay temor que vaya haber algún estallido peor que esto".

Por su parte, Luz Echavarría expresó "no tenemos apoyo, esto lo dejan siempre en palabras", aseguró que tomarán las casetas para protestar. Recalcó que los vecinos de Chalco nunca son vistos y no les hacen caso cuando requieres ayuda de las autoridades ante situaciones como esta explosión.

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