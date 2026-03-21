¿Dónde Me Toca Registro de Pensión Universal 30-64 Años en Marzo? Así Ubicas tu Módulo Bienestar

Está por iniciar el registro de la Pensión universal hombres y mujeres de 30 a 64 años de edad en gran parte de México y para las personas que aún no saben dónde les toca hacer su inscripción en marzo 2026, acá les damos el link y los pasos para ubicar tu Módulo del Bienestar más cercano, con la ubicación exacta para que las personas con discapacidad vayan a hacer su trámite gratis al apoyo de 3,300 pesos.

Los módulos de registro para personas con discapacidad van a estar instalados y abiertos durante todo lo que dure el registro a la Pensión mujeres y hombres Bienestar de 30 a 64 años, por eso en una nota ya te dejamos el calendario de inscripciones por día, los requisitos y el documento con el que aseguras recibir el apoyo económico en este año.

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¿Dónde se hace el registro a la Pensión hombres y mujeres 30 a 64 años en marzo 2026?

De acuerdo con información oficial, las inscripciones para formar parte de la Pensión de mujeres y hombres en marzo solamente podrán hacerse de forma presencial en los Módulos de Bienestar, que se encuentran ubicados en todo el país.

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De momento no existe un link para hacer el registro en línea a la pensión universal de 30 a 64 años. Desde hace un tiempo, todos los trámites relacionados con cualquier programa federal del Bienestar se realizan de forma presencial en los módulos.

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Link y pasos para ubicar tu Módulo Bienestar más cercano

Para ubicar el módulo de Bienestar que te queda más cerca para hacer tu registro, las solicitantes deben entrar al siguiente link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx y después deben realizar los siguientes pasos:

Selecciona la entidad y municipio donde vives. Activa la casilla "No soy un robot". Da clic en buscar. Checa las direcciones de los módulos que te arroje el sistema; verifica cuál es que te más cerca y su dirección exacta.

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Te recordamos que la Pensión Bienestar de 30 a 64 años es universal para hombres y mujeres en los estados con convenio de universalidad o en los pueblos indígenas ubicados en las 32 entidades de México. El registro se lleva a cabo del 23 al 29 de marzo 2026 y los futuros nuevos beneficiarios van a acceder a un apoyo permanente de 3,300 pesos por bimestre.

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