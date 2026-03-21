¿El Lunes Abre Registro Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 Años? Fechas para Pedir Apoyo $3,100

Hay un nuevo registro para la Pensión Mujeres Bienestar en este mes, por tal motivo acá te decimos si los adultos mayores de 60 a 64 años van a poder inscribirse a partir del lunes 23 de marzo 2026 y las fechas en que podrán solicitar el apoyo de 3,100 pesos bimestrales durante todo el año.

Para darte a conocer todos los detalles del próximo registro, en una nota ya te mostramos el calendario de inscripción a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años y los requisitos que deben cumplir hombres y mujeres, pues el programa del que te hablamos es el apoyo para discapacitados.

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¿La Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años abre registro el lunes 23 de marzo 2026?

Apenas en el pasado mes de febrero se abrió registro a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64, por lo que en marzo no habrá recepción de nuevas solicitudes. La buena noticia es que muy pronto llegaría un nuevo periodo de inscripciones.

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Tal y como ocurrió el año anterior, el próximo registro de la Pensión Bienestar para mujeres de 60 a 64 años se llevaría a cabo en el mes de abril 2026, pero esto deberá ser confirmado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

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Fechas de registro Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años en 2026

Como ya te dijimos anteriormente, será Ariadna Montiel la encargada de dar a conocer los días en que habrá registro a la Pensión Mujeres Bienestar que da un apoyo bimestral de 3,100 pesos en 2026, pero acuerdo con la logística de la secretaría, los meses en que se abrirían inscripciones para las adultas mayores serían los siguientes:

Abril.

Junio.

Agosto.

Octubre.

Diciembre.

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Algo que coincide con los meses de registro es que son justo cuando no hay pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Te recordamos que este programa y el apoyo para adultos mayores de 65 y más son los únicos que brindan inscripciones constantemente a lo largo del 2026.

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