Lanzan Calendario de Registro de Pensión Bienestar de Discapacidad en Marzo 2026: ¿Cuándo Abre?

Se anunció el calendario del nuevo registro de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad, y si te interesa incorporarte a este programa, acá te decimos cuándo abren las inscripciones en marzo 2026.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer las fechas de la nueva etapa de incorporaciones para el programa que ofrece un apoyo de 3,300 pesos bimestrales.

¿Cuándo es el registro de la Pensión Bienestar Discapacidad 2026?

Las inscripciones del programa para personas con alguna discapacidad permanente se realizarán del 23 al 29 de marzo de 2026, de forma presencial en los módulos del Bienestar, los cuales podrán ser consultados en esta página: www.gob.mx/bienestar.

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El registro de la Pensión Bienestar Discapacidad de marzo 2026 está dirigido para personas de 0 a 64 años en 24 entidades del país, que son las siguientes:

Baja California. Baja California Sur. Campeche. Chiapas. Ciudad de México (CDMX). Colima. Estado de México (Edomex). Guerrero. Hidalgo. Michoacán. Morelos. Nayarit. Oaxaca. Puebla. Quintana Roo. San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora. Tabasco. Tamaulipas. Tlaxcala. Veracruz. Yucatán. Zacatecas.

Mientras que en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, solo se abrirán inscripciones para el apoyo a personas con discapacidad de los 0 a los 29 años.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar Discapacidad 2026

Como ya es una tradición en los registros del Bienestar, las incorporaciones se realizarán en orden alfabético de acuerdo a la letra inicial del primer apellido de los solicitantes. Así quedó el calendario de inscripciones de las personas con discapacidad en marzo 2026:

Lunes 23 de marzo: Se inscriben las letras A, B, C .

. Martes 24 de marzo: Se registran las letras D, E, F, G, H .

. Miércoles 25 de marzo: Les toca a las letras I, J, K, L, M .

. Jueves 26 de marzo: Se registran las letras N, Ñ, O, P, Q, R .

. Viernes 27 de marzo: Van las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z .

. Sábado 28 de marzo: Se registran las todas las letras .

. Domingo 29 de marzo: Se inscriben las todas las letras.

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Requisitos para registro de Pensión Bienestar Discapacidad 2026

Los interesados en hacer su solicitud de incorporación al apoyo del Bienestar de 3,300 pesos deberán acudir a los módulos en las fechas antes mencionadas según la letra inicial de su primer apellido con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente . Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

. Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad. CURP Impresión reciente.

Impresión reciente. Acta de nacimiento Legible.

Legible. Comprobante de domicilio . No mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial.

. No mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial. Certificado de discapacidad . Emitido por alguna Institución Pública de Salud.

. Emitido por alguna Institución Pública de Salud. Teléfono de contacto. Celular y de casa.

Los módulos del Bienestar contarán con un horario de atención de 10 am a 4 pm del lunes 23 al domingo 29 de marzo, para que las personas logren hacer su registro en el día que les corresponde.

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