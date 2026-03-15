Calendario de Pagos Pensión Bienestar del 16 a 22 de Marzo: ¿Qué Mujeres y Adultos Cobran? Lista

No encontramos a la mitad del segundo depósito del año y esta continúa el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, y si aún no sabes cuándo pagan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos qué letras cobran en las fechas de pago del 16 al 22 de marzo 2026. Recuerda que también le toca su dinero a las personas con discapacidad y las madres solteras trabajadoras.

Te recordamos que este mes se suspende el pago Bienestar para los millones de beneficiarios, por eso en una nota ya te dijimos cuándo se reanudan los depósitos y qué apellidos cobrarán después.

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¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en marzo 2026?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Ariadna Montiel Reyes, desde el 2 y hasta el próximo 26 marzo 2026 se va a realizar la dispersión del segundo depósito de las pensiones Bienestar de este año.

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Durante esos días, todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de marzo-abril 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 16 al 22 de marzo 2026: Lista de letras

Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana, a excepción del fin de semana y el día día festivo que no habrá pagos:

Lunes 16 de marzo no hay pago por el feriado del 21 de marzo que se recorre.

no hay pago por el feriado del 21 de marzo que se recorre. Letra M : Martes 17 de marzo 2026.

: Martes 17 de marzo 2026. Letras N, Ñ, O : Miércoles 18 de marzo 2026.

: Miércoles 18 de marzo 2026. Letras P, Q : Jueves 19 de marzo 2026.

: Jueves 19 de marzo 2026. Letra R: Viernes 20 de marzo 2026.

Algo importante a aclarar es que probablemente algunos adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, que su primer apellido inicie con la letra "R", no reciban su pago el viernes 20. De ser así, no tienen nada de qué preocuparse, pues los faltantes obtendrán su apoyo económico el lunes 23 de marzo 2026, cuando se reanude la dispersión.

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¿Cuánto pagan de la Pensión Bienestar adultos mayores y Mujeres de 60 a 64 años?

Para el mes de marzo y en cada dispersión que habrá de la Pensión Bienestar 2026, los adultos mayores cobran 6,400 pesos por beneficiario ya con el aumento. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Mujeres de 60 a 64 años les depositan la cantidad de 3,100 pesos.

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