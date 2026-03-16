Registro de Pensión Hombres y Mujeres Bienestar 30 a 64 Años Abre en Marzo 2026: Calendario

Después de mucho tiempo de espera, por fin se confirmó que en marzo 2026 abrirá el registro de la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años, y acá te traemos el calendario con las fechas de inscripción para que no pierdas la oportunidad de incorporarte a este programa.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, Ariadna Montiel Reyes confirmó que el apoyo Bienestar de 3,300 pesos bimestrales tendrá etapa de registro este mes, luego de más de un año de espera.

Por ello, para que no se te pase la oportunidad de solicitar la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, es importante que conozcas las fechas del registro, además de los requisitos y documentos que debes tener para poder incorporarte a este programa.

Calendario de registro de Pensión Hombres y Mujeres de 30 a 64 años

El registro del Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años se realizará del 23 al 29 de marzo 2026 en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes. Estas son las fechas:

Se inscriben las letras A, B, C: Lunes 23 de marzo .

. Se registran las letras D, E, F, G, H: Martes 24 de marzo .

. Registro para las letras I, J, K, L, M: Miércoles 25 de marzo .

. Se registran las letras N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 26 de marzo .

. Les toca a las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de marzo .

. Inscripción para todas las letras: Sábado 28 de marzo .

. Se registran todas las letras: Domingo 29 de marzo.

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Requisitos de registro de Pensión Hombres y Mujeres de 30 a 64 años

Los hombres y mujeres de 30 a 64 años podrán solicitar la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad, que otorga 3,300 pesos bimestrales, durante la etapa de registro que se realizará en marzo 2026, cumpliendo los siguientes requisitos:

Tener menos de 65 años de edad .

. Vivir en una de las entidades que entregan el apoyo a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad .

. Acta de nacimiento en original y copia.

en original y copia. Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite). Clave Única de Registro de Población ( CURP ) en original y copia.

) en original y copia. Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad). Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

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En la #MañaneraDelPueblo, junto a la presidenta @Claudiashein, presenté el calendario de registro para la #PensiónDiscapacidad, un derecho constitucional para quienes viven con esta condición. El registro se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo.



Seguimos trabajando por el… pic.twitter.com/YJDHQssV9S — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) March 16, 2026

¿Dónde hay registro de Pensión Hombres y Mujeres de 30 a 64 años?

El registro de la pensión para hombres y mujeres de 30 a 64 años se realizará de forma presencial en los módulos del Bienestar de los estados de México, que cuentan con convenio universal para entregar el apoyo a personas con discapacidad permanente menores de 65 años de edad:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Colima Ciudad de México Estado de México Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

Los estados que no contarán con registro de la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años en marzo 2026 son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, ya que en estas entidades las inscripciones solo se harán para mexicanos de 0 a 29 años.

Para saber dónde te toca hacer el registro de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en marzo 2026, debes consultar el siguiente link: www.gob.mx/bienestar para checar en qué lugares se habilitarán los módulos de inscripción, los cuales contarán con un horario de 10 am a 4 pm.

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