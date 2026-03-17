Registro Pensión Bienestar 30 a 64 Años: Requisitos para Hombres y Mujeres al Apoyo de $3,300

Buenas noticias para los mexicanos, la Secretaría del Bienestar abrirá un nuevo periodo de registro para la pensión dirigida a población de 30 a 64 años de edad, que entrega 3,300 pesos como apoyo bimestral. Y para que puedas aplicar, en N+ te decimos cuáles son los requisitos para inscribirte durante marzo 2026, tanto para hombres como para mujeres.

De hecho, la secretaría del Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer durante la conferencia matutina del 16 de marzo qué día del mes abre el registro, para que tomes nota de los requisitos que debes cumplir para presentarte al módulo.

Dado que éste se realiza en orden alfabético, según la inicial del primer apellido, aquí puedes consultar el calendario completo de registro para obtener los 3,300 pesos de la Pensión para Personas con Discapacidad del Gobierno de México.

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¿Cuáles son los requisitos para registrarte a la Pensión para Personas con Discapacidad?

Ahora bien, mujeres y hombres de 30 a 64 años de edad que tengan alguna discapacidad en México podrán hacer su registro a esta pensión, a través de los Módulos del Bienestar. Ariadna Montiel Reyes, adelantó que por lo menos se instalará uno por cada municipio.

Por lo que a continuación, enlistamos uno a uno los documentos que debes reunir para hacer tu inscripción, según dio a conocer la titular de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México.

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM, Cartilla de Identidad)

CURP (de impresión reciente)

Acta de Nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Certificado de discapacidad (emitido por alguna Institución Pública de Salud)

Teléfono de Contacto (celular y casa)

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¿Qué características debe tener el certificado de discapacidad para solicitar el apoyo de 3,300 pesos?

Para todos aquellos interesados, Ariadna Montiel Reyes, detalló las características que debe tener el certificado de discapacidad que deben presentar hombres y mujeres en el módulo.

Para empezar, debe emitirlo una institución pública como el IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, de cualquier nivel de Gobierno. Y debe indicar que se trata de una discapacidad permanente.

¿Qué día inicia el registro a la Pensión para hombres y mujeres con discapacidad en marzo 2026?

Ahora bien, el periodo de registro a la Pensión para personas con discapacidad inicia el lunes 23 de marzo en todo el país, por lo que a continuación te damos a conocer el calendario por letra.

Lunes 23 de marzo de 2026 se registran letras A, B y C

se registran letras A, B y C Martes 24 de marzo de 2026 se registran letras D, E, F, G y H

se registran letras D, E, F, G y H Miércoles 25 de marzo de 2026 se registran letras I, J, K, L y M

se registran letras I, J, K, L y M Jueves 26 de marzo de 2026 s e registran letras N, Ñ, O, , Q y R

e registran letras N, Ñ, O, , Q y R Viernes 27 de marzo de 2026 se registran S, T, U, V, W, X, Y, Z

se registran S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026 se registran todas las letras

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