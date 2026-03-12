¿Cómo Crear Llave MX para Registro en Mi Derecho Mi Lugar 2026? Requisito Obligatorio de Ecoems

Que no se te pase, el próximo martes 17 de marzo inicia el registro a "Mi Derecho Mi Lugar 2026", el proceso de asignación de espacios para prepas y bachilleratos de la zona metropolitana del Valle de México. Por lo que en N+ te explicamos cómo crear tu cuenta Llave MX, un requisito obligatorio en la convocatoria ECOEMS.

Para que no se te pasen los tiempos, ya te dimos a conocer las fechas claves en el proceso de registro a la convocatoria ECOEMS 2026, así como cada uno de los requisitos para entrar a la preparatoria.

De hecho, en la convocatoria publicada el pasado 13 de febrero ya se dio a conocer cuáles son los pasos a seguir por cada uno de los aspirantes para asegurar su lugar en alguno de los planteles, ya sea de Ciudad de México o del Estado de México.

Toda vez que el listado de opciones educativas a las cuales deseas entrar se deben ordenar de acuerdo con el orden de preferencia; es decir, en primer lugar la que sea tu primera opción. Dado que ese será el criterio de asignación.

¿Cómo crear una Llave MX para el registro de "Mi Derecho Mi Lugar"?

Ahora bien, dado que la Llave MX es uno de los requisitos obligatorios para inscribirse en la convocatoria ECOEMS 2026, te explicamos paso a paso cómo se debe crear una cuenta.

Ten en cuenta que la Llave MX es personal e intransferible, dado que se trata de una identidad digital que te permite consultar servicios y programas del gobierno, así como dar seguimiento a tus trámites en línea.

Requisitos para crear una cuenta Llave MX

CURP

Número celular

Correo electrónico

Paso a paso, cómo crear una cuenta Llave MX

Entra a la página https://www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml?faces-redirect=true

Ingresa tu CURP

Da clic en la casilla 'No Soy un Robot'

Después da clic en 'Validar CURP'

Paso 1: Completa los datos de tu domicilio (país de residencia, código postal, colonia, Calle, Número)

Paso 2: Asocia un número de celular. Agrega y confirma tu correo electrónico

Paso 3: Crea una contraseña

Acepta el aviso de privacidad

Te aparecerá el aviso: "Tu Cuenta Ha sido Creada con Éxito"

Es muy importante que una vez que hayas concluido con tu registro, verifiques tus medios de contacto a través del enlace que te enviará el Gobierno de México, a través de un SMS y el correo electrónico.

Ten en cuenta que ambos enlaces caducan en 24 horas, en caso de que te ocurra. Debes iniciar sesión en tu cuenta Llave MX para solicitar un nuevo medio de verificación.

¿Cómo inscribirse a la Convocatoria ECOEMS 2026: Mi Derecho Mi Lugar?

De acuerdo con la convocatoria Mi Derecho Mi Ligar publicada en línea, una vez que los estudiantes cuenten con su cuenta Llave MX, es necesario que sigan el siguiente proceso entre el 17 de marzo y el 14 de abril:

Entrar al portal https://www.llave.gob.mx/ Validar sus datos personales (CURP, domicilio, número telefónico y correo electrónico) En el caso de los aspirantes egresados, hay que subir al Sistema de Registro, el archivo electrónico del Certificado de Educación Secundaria Contestar la encuesta de Datos Generales Elegir la modalidad para participar en el Proceso de Asignación Informar si el aspirante cuenta con alguna discapacidad Generar y descargar el comprobante de registro (ahí se enlistan las opciones educativas seleccionadas por el aspirante para participar en el Proceso de Asignación).

