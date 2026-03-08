Fechas Clave Convocatoria ECOEMS 2026: ¿Qué Día Abre el Registro a Mi Derecho Mi Lugar? Link

Atención, estudiante. En pocos días abre el registro a la Convocatoria ECOEMS (Espacio de Coordinación de Educación Media Superior), por lo que en N+ te adelantamos las fechas clave de Mi Derecho Mi Lugar 2026.

Recuerda que la Convocatoria ECOEMS inicia para todos aquellos estudiantes que se encuentren cursando el último grado de secundaria y deseen hacer examen a alguna de las prepas de la UNAM y el IPN, ubicadas en el Valle de México

Dado el interés que genera esta convocatoria, ya te dimos a conocer las Fechas Clave de la Convocatoria ECOEMS 2026, e incluso te recordamos qué puedes hacer en caso de no quedar en tu primera opción.

Para aquellas familias con niños en casa, también está abierta la convocatoria de la Beca Rita Cetina. Un apoyo económico por 2,500 pesos que entrega el Gobierno de México como ayuda para útiles escolares.

¿Qué día abre el registro ECOEMS 2026 para Mi Derecho Mi Lugar?

Ahora bien, de acuerdo con la convocatoria 2026 de Mi Derecho mi Lugar, existen tres tipos de modalidades para participar en el registro que abrirá el próximo martes 17 de marzo de 2026.

Modalidad 1: aspirantes que únicamente elijan instituciones que garantizan el acceso directo y equitativo, es decir que no hacen examen.

Modalidad 2: aspirantes que elijan sólo instituciones que aplican examen para asignar sus espacios educativos, por ejemplo la UNAM o el IPN.

aspirantes que elijan sólo instituciones que aplican examen para asignar sus espacios educativos, por ejemplo la UNAM o el IPN. Modalidad 3: aspirantes que elijan instituciones que garantizan el acceso directivo y equitativo. Es decir tanto en planteles que sí aplican examen, como aquellos que no lo toman en cuenta para el ingreso.

¿Cuánto dura abierto y cuál es el link para el registro a ECOEMS 2026?

Una vez que tienes claro que el martes 17 de marzo inicia el registro, debes saber que éste concluye hasta el 14 de abril de 2026. Es decir que tienes casi un mes para recabar los requisitos y crear tu cuenta Llave MX.

Una vez que cuentes con toda la documentación y datos solicitados, debes ingresar a este link https://www.miderechomilugar.gob.mx/, donde hallarás el paso a paso para inscribirte.

Actualmente puedes consultar allí la convocatoria para Mi Derecho mi Lugar 2026.

Como tip, es muy importante que ordenes tus opciones educativas por orden de preferencia, dado que ese será el criterio de asignación que se tome en cuenta.

