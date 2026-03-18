Apoyo a Madres Trabajadoras Bienestar de $10,000 Abre Registro en Marzo: Requisitos y Cómo Pedir

Hay buenas noticias para todas las personas que desean hacer su registro al apoyo de 10 mil pesos que da el programa Bienestar de Madres Solteras Trabajadoras, pues en marzo 2026 se abre la etapa de inscripciones, por eso acá te damos los requisitos y cómo solicitar la ayuda económica.

Apenas la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes anunció que habrá registro a la Pensión Bienestar de discapacidad en marzo 2026, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos que se deben cumplir. Además, un apoyo estatal para mujeres y hombres de 30 a 64 años también tendrá inscripciones este mes y te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo abre registro el apoyo para Madres Trabajadoras Bienestar 2026?

El programa Bienestar de Madres Trabajadoras corre a cargo por parte de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO) y se entrega a personas que habiten en cualquier municipio del estado de Hidalgo. Da un apoyo de 2,500 pesos, en una y hasta cuatro ocasiones (10,000 pesos en total) y las fechas en que habrá registro será este 26 y 27 de marzo 2026.

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El objetivo que tiene el apoyo para madres solteras en Hidalgo es contribuir a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral o en los estudios de las personas trabajadoras o estudiantes, que no cuenten con la prestación de cuidado infantil, dándole prioridad a la población en situación de marginación, pobreza, rezago social o perteneciente a pueblos indígenas.

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Requisitos y cómo hacer registro al programa para Madres Trabajadoras 2026

Para recibir el apoyo de hasta 10 mil pesos, las mujeres del estado de Hidalgo deben hacer su registro, ya sea presencial o en línea, pero para eso deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Ser madre trabajadora o estudiante con un hijo o hija de 0 a 5 años con 11 meses , sin acceso a los servicios de cuidado y atención infantil y que perciban un ingreso comprobable menor a los 8,500 pesos de manera mensual en cualquier municipio de Hidalgo.

, sin acceso a los servicios de cuidado y atención infantil y que de manera mensual en cualquier municipio de Hidalgo. Identificación oficial en original y copia, con domicilio en el estado de Hidalgo.

en original y copia, con domicilio en el estado de Hidalgo. Copia del CURP y que esté expedida en 2026.

y que esté expedida en 2026. Comprobante de domicilio vigente en 2026 con dirección del estado de Hidalgo.

vigente en 2026 con dirección del estado de Hidalgo. Llenar el FUPS (Formato Único de la Personas Solicitante).

(Formato Único de la Personas Solicitante). Copia del CURP del hijo o hija expedida en 2026.

expedida en 2026. Copia del Acta de Nacimiento del hijo o hija legible.

legible. Comprobante de situación laboral.

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Será a través de las redes sociales oficiales de la SEBISO Hidalgo cuando se de a conocer el link para hacer el registro en línea y las sedes para llevar documentación y realizar la inscripción presencial al apoyo de 10 mil pesos que da el programa para Madres Trabajadoras Bienestar 2026.

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