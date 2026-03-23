Israel Anuncia Nueva Ofensiva Con Bombardeos contra Irán Luego de que Trump Pidió Cesar Ataques

El conflicto en Medio Oriente vuelve a escalar porque el Ejército israelí anunció hoy, 23 de marzo de 2026, una nueva ofensiva con bombardeos dirigida al "corazón de Teherán", la capital de Irán, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó detener ataques.

Las fuerzas militares de Israel confirmaron este lunes el inicio de una nueva fase de ataques aéreos, enfocada en zonas estratégicas de Teherán.

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Aunque no se han detallado los objetivos específicos, las operaciones podrían estar dirigidas a infraestructura considerada sensible o vinculada con capacidades militares.

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¿Qué dijo Trump?

El anuncio israelí ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que ordenó aplazar por cinco días cualquier acción militar contra instalaciones energéticas iraníes, incluyendo centrales eléctricas: "He instruido al Departamento de Guerra a posponer todos los ataques militares contra plantas eléctricas e infraestructura energética iraní por un periodo de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso", señaló.

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