Estados Unidos Conversa con Irán para Terminar Guerra y Trump Suspende Ataques a Plantas 5 Días.

El Presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos sostuvo conversaciones "muy buenas y productivas" con Irán en los últimos dos días para una "resolución completa" de la guerra en Medio Oriente, por lo que ordenó al Departamento de Guerra posponer todos los ataques militares contra plantas eléctricas e infraestructura energética de la república islámica por cinco días.

El anuncio del mandatario se dio antes de que se venciera el plazo de 48 horas que dio como ultimátum para que Teherán garantizara la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de 20% del crudo mundial y cuyo bloqueo a Estados Unidos y sus aliados ha generado un crisis energética mundial.

"Me complace informar que los Estados Unidos de América y el país de Irán han sostenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente estadounidense advirtió que el cese de las agresiones se analizará bajo las negociaciones en curso durante esta semana.

"Con base en el tenor y el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra a posponer todos los ataques militares contra plantas eléctricas e infraestructura energética iraní por un periodo de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso", añadió.

Luego del mensaje de Trump, una televisora iraní dijo que "el presidente de Estados Unidos da marcha atrás tras la firme advertencia de Irán".

El precio del crudo brent, el de referencia en Europa, se hundió un 13%, hasta los 99.11 dólares por barril, después del mensaje de Trump.

Acuerdos después de 23 días de guerra

El anuncio de Donald Trump se produjo 23 días después de que iniciara la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán y mientras Emiratos Árabes Unidos informó que su defensa aérea intentaba interceptar nuevo fuego iraní entrante el lunes por la tarde, tiempo local.

Irán advirtió este 23 de marzo que atacaría plantas eléctricas en todo Medio Oriente y minaría el golfo Pérsico después de que Trump amenazara con bombardear centrales eléctricas en la República Islámica si no reabría el crucial estrecho de Ormuz al transporte marítimo internacional.

La guerra, ahora en su cuarta semana, ya ha tenido varios puntos de inflexión dramáticos, como la muerte del líder supremo de Irán, el bombardeo del yacimiento de gas más grande del mundo en zona iraní, y ataques dirigidos contra instalaciones petrolíferas y otra infraestructura civil en naciones árabes del Golfo.

El conflicto ha matado a más de 2 mil personas, ha remecido la economía mundial, ha hecho que los precios del petróleo se disparen y ha puesto en peligro algunos de los corredores aéreos más transitados del mundo.

De haberse cumplido el ultimátum de Trump y la promesa de represalia de Irán, las repercusiones habrían sido potencialmente catastróficas para los civiles en toda la región.

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Con información de Agencias

ASJ