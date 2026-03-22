Hallan Toma de Huachicol en Tlalnepantla; Aseguran 25 Mil Litros de Combustible.

Autoridades federales localizaron una toma clandestina de gasolina en un inmueble del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, donde aseguraron al menos 25 mil litros de combustible, la noche de este domingo 22 de marzo.

Luego de investigaciones de un mes, dieron con el lugar donde se extraía ilegalmente el hidrocarburo, sobre Avenida Río de los Remedios, en la colonia San Juan Ixhuatepec.

Al arribo de los agentes, personas que se encontraban al interior del domicilio huyeron por las azoteas, de acuerdo con reportes preliminares.

En el lugar se desprende un fuerte olor a gasolina y se mantiene un fuerte despliegue con personal de Petróleos Mexicanos y la policía estatal.