Conductor Evade Operativo en Ecatepec y Atropella a Policía de Tránsito; Ya lo Buscan

Durante un operativo vial aleatorio para la detección de vehículos robados y la prevención de delitos en la colonia Tablas del Pozo, un elemento de Tránsito Municipal resultó lesionado al ser atropellado por un conductor que evadió el filtro de revisión.

El incidente ocurrió cuando un uniformado marcó el alto a un automóvil Beetle color negro, con vidrios polarizados y placas PCT-484-B. Al percatarse del dispositivo policiaco, el conductor aceleró la marcha, impactó al agente y lo proyectó contra el asfalto, para después darse a la fuga a exceso de velocidad.

El conductor del vehículo escapó después de atropellar al policía. Foto: N+

Como resultado, Oswaldo Augusto Zárate Portugal, jefe de servicios de Tránsito Municipal, sufrió golpes contusos y una fractura en la muñeca izquierda, por lo que requerirá intervención quirúrgica.

Tras los hechos, se desplegó un operativo en la zona que permitió ubicar el vehículo abandonado en la calle Naranjo, esquina con Cedro y Mora. De acuerdo con reportes preliminares, en la unidad viajaban dos hombres y una mujer, por lo que se inició una denuncia por el delito de lesiones contra quien resulte responsable.

Conductor Atropella a Policía para Evadir Operativo Vial en Colonia Tablas del Pozo, Ecatepec

Foco en colonias con alto índice delictivo

En el operativo aleatorio, realizado con elementos de Tránsito y respaldo de personal de Marina, se efectuaron 120 inspecciones a motocicletas y vehículos con vidrios polarizados, así como la revisión de 163 personas. Además, se levantaron 10 infracciones por falta de documentación y equipo de seguridad, principalmente en motociclistas.

“Son operativos aleatorios; empezamos a intervenir en zonas altas para regular a las motos y revisar vehículos polarizados, de acuerdo con el semáforo delictivo para intervenir 16 colonias con alto índice delictivo”, explicó Luis Enrique Serna García, subdirector de Tránsito Municipal.

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