Dictan Prisión Preventiva en Contra de Padres de Eitan Daniel, Menor Asesinado en Chihuahua

El Ministerio Público formuló imputación en contra de Vianey Esmeralda H. G. y Brayan Gabriel S. A. por el delito de homicidio agravado calificado, cometido en perjuicio de su hijo menor, Eitan Daniel, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación, el pasado 10 de marzo fue localizado el cuerpo del niño de un año y medio en una zona de maleza cercana a la carretera a Casas Grandes, a la altura de la colonia Kilómetro 27.

Velan a Eitan Daniel, Bebé de Año y Medio Presuntamente Asesinado por su Madre en Ciudad Juárez

En prisión preventiva

Tras las indagatorias, se estableció la probable participación de ambos imputados, quienes fueron detenidos la tarde del sábado 21 de marzo mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

Durante la audiencia inicial, el juez de control que conoce la causa penal 1182/2026 les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el próximo martes 24 de marzo la audiencia de vinculación a proceso penal.

Los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.

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