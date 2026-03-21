Ejecutan Orden de Aprehensión Contra Padres de Eitan Daniel por Homicidio en Ciudad Juárez

Tras la audiencia por delitos contra la salud realizada este 21 de marzo, en la que los padres de Eitan Daniel quedaron en libertad, se registraron avances en el caso del menor localizado sin vida en Ciudad Juárez.

Durante la tarde, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Vianey Esmeralda H. G. y Brayan Gabriel S. A.

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De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos son señalados como probables responsables de la muerte de su hijo, Eitan Daniel, de un año y medio de edad.

El cuerpo del menor fue localizado el pasado 10 de marzo, abandonado entre maleza y basura en la colonia Kilómetro 29. Autoridades informaron que la causa de muerte fue un hematoma subdural consecutivo a un traumatismo craneoencefálico.

Intervención del Ministerio Público

Ante estos hechos, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida solicitó la orden de aprehensión, la cual fue otorgada por un juez de control del Distrito Judicial Bravos.

Los detenidos quedaron a disposición del órgano jurisdiccional; se espera que en las próximas horas se les formule imputación por el delito de homicidio calificado.

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