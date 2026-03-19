Dictan Tercera Sentencia Contra Naomi Yamile en Ciudad Juárez; Suma Más de 71 Años

Una tercera sentencia condenatoria de 16 años y ocho meses de prisión fue dictada en contra de Naomi Yamile "N" por el delito de violación agravada, así lo informó la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la mujer cometió el delito de índole sexual en contra de un menor de dos años, en hechos registrados entre los meses de mayo, junio y la primera semana de julio de 2023, al interior de una guardería, ubicada en la colonia Toribio Ortega.

Durante la audiencia de individualización de sanciones, se determinó la pena privativa de la libertad que deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social Femenil número 2 de Ciudad Juárez. Además, fue condenada al pago de 72 mil pesos como reparación del daño.

Acumula más de 71 años de prisión por delitos sexuales

La Fiscalía detalló que Naomi Yamile ya contaba con dos sentencias previas: una de cinco años de prisión por el delito de abuso sexual y otra de 50 años por violación.

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Con esta tercera condena, la mujer suma un total de 71 años y ocho meses de prisión por delitos sexuales. Asimismo, se le impuso una sanción adicional de cinco años de suspensión en el ejercicio profesional.

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