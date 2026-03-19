Hombre Armado Roba Camioneta Tras Irrumpir en Vivienda y Choca 5 Vehículos en Ciudad Juárez

La noche del pasado 18 de marzo, un hombre armado ingresó a un domicilio ubicado en la calle Madroño, de la colonia Postal, en Ciudad Juárez, preguntando a los residentes de la vivienda por un hombre. Sin embargo, estos le indicaron que no se encontraba en el lugar, por lo que el presunto agresor les quitó sus celulares, agredió a una persona y tomó las llaves de una camioneta blanca para huir del domicilio con el vehículo.

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Los afectados marcaron al número de emergencias 911 para reportar el incidente, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal iniciaron el seguimiento de la camioneta robada.

Impacta Varios Vehículos Durante la Huida

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, el presunto agresor circulaba sobre la calle Magnesio y, al llegar al cruce con la calle Begonias, chocó contra un vehículo de un conductor de plataforma, proyectándolo hacia otra unidad que se encontraba estacionada. Tras el impacto, la camioneta también se estrelló contra un local ubicado en la esquina.

Posteriormente, el sujeto continuó su huida sobre la calle Magnesio y, al llegar al cruce con Ignacio Mejía, en una subida, perdió el control y chocó contra una camioneta negra. En este choque, la unidad robada dejó de funcionar debido al impacto y terminó colisionando contra otros dos vehículos estacionados.

Huye a Pie y Agrede a Adulto Mayor

Tras no poder continuar con su marcha, el hombre huyó a pie y pidió a unos vecinos del lugar que lo escondieran, argumentando que lo perseguían. Los habitantes se negaron e intentaron sacarlo de la vivienda; sin embargo, el sujeto presuntamente empujó a un adulto mayor, provocándole una caída y lesiones en la nuca, por lo que fue necesario su traslado para recibir atención médica.

Finalmente, el presunto responsable fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que responda por los daños ocasionados.

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