Localizan a Hombre Sin Vida y con Huellas de Violencia en la Col. Salvarcar en Cd. Juárez

La madrugada de este miércoles 18 de marzo se reportó el hallazgo de un hombre sin vida, con visibles huellas de violencia, en el cruce de las calles Querétaro y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Salvarcar, en Ciudad Juárez.

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Según los primeros reportes brindados por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes alertaron a través del número de emergencias 911, donde informaban sobre una persona tirada boca arriba en un camino de terracería ubicado en el cruce mencionado.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes, junto a personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, resguardaron el área.

La Víctima Presentaba Signos de Violencia

En el sitio se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales y que presentaba sangrado y golpes en nariz y boca, además de encontrarse tapado con una cobija y con una soga amarilla alrededor del cuello.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron para realizar el levantamiento de evidencias y las primeras investigaciones, mientras que personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones y practicarle la necropsia de ley.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la identidad de la víctima ni de los presuntos responsables. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se den a conocer más datos sobre este hecho violento.

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