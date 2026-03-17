Localizan a Hombre Sin Vida y Maniatado Entre Basura en Ciudad Juárez, Chihuahua

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en condiciones de abandono en el fraccionamiento Paraje de San José, en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que generó la movilización de autoridades.

El hallazgo se registró luego de una llamada al número de emergencias 911 que alertó sobre una persona tirada en la vía pública. De acuerdo con el reporte, el cuerpo fue ubicado en el cruce del bulevar Fundadores y la calle Acacias, donde una persona que se dirigía a la escuela observó la escena.

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La víctima se encontraba entre la basura

El testigo señaló que el hombre se encontraba entre basura, maniatado y con signos de descomposición, además de estar semidesnudo de la parte inferior.

Tras dar aviso a las autoridades, el ciudadano se retiró del lugar, mientras que elementos de seguridad acudieron para asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

Localizan a Hombre Sin Vida en Avanzado Estado de Descomposición en Chihuahua

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, por lo que el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley y su posible identificación.

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