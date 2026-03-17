Ataque Armado Deja a Pareja Herida en Casa de la Colonia Emiliano Zapata en Ciudad Juárez

Una pareja fue atacada a balazos por sujetos armados cuando se encontraba al interior de su domicilio en la colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que generó una movilización de corporaciones de seguridad.

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar para atender el reporte y asegurar la zona.

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El ataque ocurrió dentro de la vivienda

El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre el viaducto Mártires del 68, también conocido como Gustavo Díaz Ordaz, en el cruce con la calle Eduardo Villaseñor. Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron a la pareja con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos.

Tras recibir atención en el lugar, ambas personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada. De acuerdo con los reportes, el estado de salud del hombre es crítico, mientras que la mujer se encuentra grave pero estable.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas a este hecho.

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