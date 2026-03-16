Localizan Cuerpo Envuelto en Cobijas en el Poblado de San Isidro

La mañana de este lunes 16 de marzo se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad luego de que se reportara el hallazgo de una persona sin vida y en avanzado estado de descomposición en el cruce de las calles Clemente Toquino y Guadalupe Victoria, en el poblado de San Isidro.

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De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, el cuerpo de la víctima se encontraba envuelto en cobijas y dentro de bolsas para basura de color negro; debido a la forma en que fue localizado el cuerpo, no fue posible determinar el sexo de la persona ni mayores características físicas.

SEMEFO Realizará Pruebas Para Determinar la Causa de Muerte

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para resguardar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencias para posteriormente iniciar con las investigaciones correspondientes.

También se solicitó la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense, cuyo personal procedió a realizar el levantamiento del cuerpo para su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la cual permitirá determinar la causa real de la muerte, así como la identidad de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más información respecto al hallazgo; se espera que, una vez que concluyan las pruebas e investigaciones, se logre dar con los responsables de este hecho violento.

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