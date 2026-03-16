Asesinan a Hombre Frente a su Esposa en la Colonia Parajes del Sur de Ciudad Juárez

La madrugada del lunes 16 de marzo se reportó el homicidio de un hombre por proyectil de arma de fuego en el cruce de las calles Pergamino y Rivadavia, en la colonia Parajes del Sur, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes llamaron al número de emergencias 911 tras escuchar al menos siete disparos de arma de fuego y posteriormente los gritos desesperados de varias mujeres.

Cuatro Hombres Armados Habrían Cometido el Ataque

En el sitio se informó que cuatro sujetos armados fueron los presuntos responsables del ataque contra la víctima. Al percatarse de su presencia, el hombre trató de esconderse, mientras que su esposa intentó detener a los agresores; sin embargo, los sujetos realizaron disparos al suelo para intimidarla y apartarla del lugar. Posteriormente, el hombre se entregó y fue atacado a balazos en varias ocasiones, perdiendo la vida en el sitio.

Autoridades Localizaron el Cuerpo de la Víctima

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron a un hombre sin vida identificado en el lugar como José Eduardo, el cual presentaba varios impactos de arma de fuego en el cuerpo, por lo que procedieron a resguardar la zona. Posteriormente, arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar con las investigaciones correspondientes.

Podría Interesarte: Accidente Vial en Ciudad Juárez Deja a Dos Policías y a un Adulto Mayor Lesionados

También acudió personal del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si hay personas detenidas por este hecho violento ocurrido en contra de un hombre en Ciudad Juárez.

Historias recomendadas: