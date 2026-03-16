Accidente Vial en Ciudad Juárez Deja a Dos Policías y a un Adulto Mayor Lesionados

La madrugada del lunes 16 de marzo se registró un accidente vial en el que se vieron involucradas una unidad de la Policía Municipal y una camioneta particular de color negro, lo que dejó a dos agentes y a un adulto mayor lesionados en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el conductor de la camioneta negra circulaba sobre el Blvd. Óscar Flores y, al llegar al cruce con el Blvd. Zaragoza, una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aparentemente omitió el semáforo en luz roja, cortándole el paso e impactando a la camioneta.

Paramédicos Atendieron a los Lesionados

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial para asegurar la zona y realizar el peritaje correspondiente para determinar al responsable del percance. Posteriormente, arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios a un agente de la Policía Municipal y a un adulto mayor que viajaba como copiloto en la camioneta, quienes resultaron lesionados.

En el lugar también se mencionó que una agente de la Policía Municipal resultó lesionada; sin embargo, fue trasladada por otros elementos de la corporación en una unidad oficial para recibir atención médica en un hospital.

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