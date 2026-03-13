Conductor Choca Contra Poste de Alumbrado Público en Ciudad Juárez y Se Da a la Fuga

La madrugada del viernes 13 de marzo se registró un accidente vial en el que se vio involucrada una camioneta de color gris con placas del estado de Durango, luego de impactarse contra un poste de alumbrado público en el fraccionamiento Hacienda de las Torres Universidad, en Ciudad Juárez.

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Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, el conductor aparentemente estaba jugando carreras con otro automóvil mientras circulaba sobre la calle Hacienda del Sol cuando, al intentar girar hacia Hacienda de la Esperanza, este perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un poste de alumbrado público, además de golpear el portón de una vivienda con la parte trasera de la camioneta.

Conductor Huyó Tras el Accidente en Ciudad Juárez

Tras el impacto, el conductor salió del vehículo, tomó una mochila con sus pertenencias y se dio a la fuga del lugar del accidente. Testigos señalaron que el responsable aparentemente se encontraba en estado de ebriedad; sin embargo, esto no ha podido ser confirmado por las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente y asegurar el vehículo; hasta el momento las autoridades no han dado a conocer si el responsable ha sido localizado para que responda por los daños ocasionados.

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